https://ria.ru/20241007/dolgozhitel-1976799302.html

Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет

Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет - РИА Новости, 07.10.2024

Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет

Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:49

2024-10-07T15:49

2024-10-07T15:50

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Генетически это заложено у человека",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, многие ли люди сегодня могут дожить до 120 лет. Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить, чтобы вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний. По словам министра, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко