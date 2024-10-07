Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 07.10.2024 (обновлено: 15:50 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/dolgozhitel-1976799302.html
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет - РИА Новости, 07.10.2024
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет
Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:49
2024-10-07T15:50
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_471af5c91cdadcfaced2112ff3b6f95a.jpg
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Генетически это заложено у человека",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, многие ли люди сегодня могут дожить до 120 лет. Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить, чтобы вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний. По словам министра, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.
https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет

Мурашко: ЗОЖ поможет человеку прожить 120 лет, это заложено генетически

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Генетически это заложено у человека",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, многие ли люди сегодня могут дожить до 120 лет.
Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить, чтобы вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.
По словам министра, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.
Шрейбер Андрей Константинович - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Никогда не соблюдал диету". Россиянин в 102 года раскрыл секрет долголетия
21 декабря 2023, 08:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала