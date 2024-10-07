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Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет - РИА Новости, 07.10.2024
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет
Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:49
2024-10-07T15:49
2024-10-07T15:50
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Генетически это заложено у человека",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, многие ли люди сегодня могут дожить до 120 лет. Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить, чтобы вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний. По словам министра, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал, при каких условиях человек может прожить 120 лет
Мурашко: ЗОЖ поможет человеку прожить 120 лет, это заложено генетически
ГЕЛЕНДЖИК, 7 окт - РИА Новости. Человек может прожить 120 лет, это заложено генетически, но для этого необходимо соблюдать определённые установки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Генетически это заложено у человека",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, многие ли люди сегодня могут дожить до 120 лет.
Он пояснил, что человек должен формировать определённые установки, его нужно обучить, чтобы вместе с врачами следовать путем профилактики заболеваний.
По словам министра, 60% факторов развития различных заболеваний можно предотвратить, если следовать принципам здорового образа жизни.