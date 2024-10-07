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Додон поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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08:40 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dodon-1976683409.html
Додон поздравил Путина с днем рождения
Додон поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Додон поздравил Путина с днем рождения
Стратегическое партнерство с Россией отвечает национальным интересам Молдавии, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:40
2024-10-07T08:40
россия
молдавия
москва
игорь додон
владимир путин
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Стратегическое партнерство с Россией отвечает национальным интересам Молдавии, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в связи с днем рождения президента России Владимира Путина в своем Telegram-канале.Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. "Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Стратегическое партнерство с Российской Федерацией отвечает национальным интересам Республики Молдова. Молдавский народ благодарен и ценит поддержку и помощь, которую в разные периоды оказывала нам Россия, в том числе под Вашим руководством", - написал Додон.По его мнению, большинство граждан Молдавии осуждают проводимую нынешними властями республики недружественную политику по отношению к России. "Молдаване хотят дружить и сотрудничать, а не враждовать с Россией. Очень надеюсь, что нам удастся вернуть наши двусторонние отношения на должный уровень, в интересах наших стран и народов", - подчеркнул Додон. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20241004/shor-1976315678.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Додон поздравил Путина с днем рождения

Додон: партнерство с Россией отвечает национальным интересам Молдавии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 7 окт - РИА Новости. Стратегическое партнерство с Россией отвечает национальным интересам Молдавии, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в связи с днем рождения президента России Владимира Путина в своем Telegram-канале.
Седьмого октября Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года.
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"Поздравляю Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Стратегическое партнерство с Российской Федерацией отвечает национальным интересам Республики Молдова. Молдавский народ благодарен и ценит поддержку и помощь, которую в разные периоды оказывала нам Россия, в том числе под Вашим руководством", - написал Додон.
По его мнению, большинство граждан Молдавии осуждают проводимую нынешними властями республики недружественную политику по отношению к России. "Молдаване хотят дружить и сотрудничать, а не враждовать с Россией. Очень надеюсь, что нам удастся вернуть наши двусторонние отношения на должный уровень, в интересах наших стран и народов", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияМоскваИгорь ДодонВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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