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ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.10.2024
ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 191 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T00:09
2024-10-07T00:09
2024-10-07T00:09
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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 191 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят пять вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тринадцать обстрелов - на донецком направлении, 42 обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, два мирных жителя погибли, один пострадал. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 191 единицу различных боеприпасов. За предыдущие сутки было зафиксировано 52 обстрела.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ выпустили 191 боеприпас по территории ДНР за сутки