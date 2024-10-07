https://ria.ru/20241007/dnr-1976663119.html

ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.10.2024

ВСУ за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 191 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T00:09

2024-10-07T00:09

2024-10-07T00:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 191 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят пять вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Тринадцать обстрелов - на донецком направлении, 42 обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, два мирных жителя погибли, один пострадал. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 191 единицу различных боеприпасов. За предыдущие сутки было зафиксировано 52 обстрела.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины