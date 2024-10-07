https://ria.ru/20241007/dnepropetrovsk-1976666081.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы звучат в украинском Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T01:32
2024-10-07T01:32
2024-10-07T01:32
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.), район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
ТСН: в Днепропетровске слышны взрывы
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Взрывы звучат в украинском Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.), район - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Херсон.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.