https://ria.ru/20241007/dnepr-1976748088.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, три 152 мм орудия Д-20 и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:27

2024-10-07T12:27

2024-10-07T12:27

специальная военная операция на украине

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запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины