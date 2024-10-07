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Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dnepr-1976748088.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, три 152 мм орудия Д-20 и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:27
2024-10-07T12:27
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 80 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152 мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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