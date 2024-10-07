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За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2024
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10:48 07.10.2024 (обновлено: 10:49 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/diversiya-1976709856.html
За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей
За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2024
За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей
Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:48
2024-10-07T10:49
россия
приморский край
киев
воздушно-космические силы россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео ФСБ РФ. "От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём, за что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей", - сказал задержанный. В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы.
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россия
приморский край
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Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России
Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб.
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россия, приморский край, киев, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, происшествия
Россия, Приморский край, Киев, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Происшествия
За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей

Украинский агент: за уничтожение двух истребителей ВКС Киев пообещал 12 млн руб

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео ФСБ РФ.
"От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём, за что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей", - сказал задержанный.
В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы.
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РоссияПриморский крайКиевВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramПроисшествия
 
 
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