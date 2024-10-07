https://ria.ru/20241007/diversiya-1976709856.html

За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей

За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2024

За уничтожение самолетов на базе ВКС в Приморье обещали 12 миллионов рублей

Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:48

2024-10-07T10:48

2024-10-07T10:49

россия

приморский край

киев

воздушно-космические силы россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976703590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c494c4e2073db90145e754515193c810.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Готовившим диверсию на базе ВКС РФ в Приморском крае обещали за уничтожение двух истребителей 12 миллионов рублей, сообщил завербованный Киевом агент на видео ФСБ РФ. "От некоего пользователя, который записан в Telegram как "Тони Кэш", поступило задание сжечь либо любым иным способом уничтожить два истребителя на военной базе рядом с городом Артём, за что нам обещалась зарплата в 12 миллионов рублей", - сказал задержанный. В январе 2023 года ФСБ России совместно с МВД и СК задержали 13 человек, причастных к поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае, а также к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Преступники получили от четырех до 23 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241007/podzhigatel-1976708777.html

россия

приморский край

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание завербованного Киевом агента, готовившего диверсию на базе ВКС России Завербованный Киевом агент, готовивший диверсию на базе ВКС России, заявил, что за уничтожение двух истребителей обещали 12 млн руб. 2024-10-07T10:48 true PT2M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, приморский край, киев, воздушно-космические силы россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, происшествия