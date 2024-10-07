https://ria.ru/20241007/diversiya-1976671207.html

Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области

Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области - РИА Новости, 07.10.2024

Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области

Диверсия пророссийского подполья остановила производство беспилотников для ВСУ в Черниговской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T04:43

2024-10-07T04:43

2024-10-07T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

черниговская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Диверсия пророссийского подполья остановила производство беспилотников для ВСУ в Черниговской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Черниговской области сожжен силовой трансформатор электрической подстанции "Новый Быков". Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое <…> важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники", — сказал он.Кроме того, по словам Лебедева, операция подпольщиков нарушила логистику украинских войск в соседних регионах. Так, составы с военным грузом, которые шли из Черниговской и Киевской областей в Сумскую, были вынуждены простаивать. В результате получилось скопление сил и средств, по которому российские ВКС нанесли ракетный удар, пояснил координатор подполья.По информации Минобороны, за прошлую неделю российские войска нанесли по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов и воинский эшелон с западным вооружением и техникой.

https://ria.ru/20240918/rakety-1973451439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

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Координатор николаевского подполья об уничтожении техники ВСУ в Сумской области Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев. 2024-10-07T04:43 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины