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Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области - РИА Новости, 07.10.2024
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04:43 07.10.2024 (обновлено: 09:27 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/diversiya-1976671207.html
Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области
Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области - РИА Новости, 07.10.2024
Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области
Диверсия пророссийского подполья остановила производство беспилотников для ВСУ в Черниговской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T04:43
2024-10-07T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Диверсия пророссийского подполья остановила производство беспилотников для ВСУ в Черниговской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Черниговской области сожжен силовой трансформатор электрической подстанции "Новый Быков". Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое &lt;…&gt; важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники", — сказал он.Кроме того, по словам Лебедева, операция подпольщиков нарушила логистику украинских войск в соседних регионах. Так, составы с военным грузом, которые шли из Черниговской и Киевской областей в Сумскую, были вынуждены простаивать. В результате получилось скопление сил и средств, по которому российские ВКС нанесли ракетный удар, пояснил координатор подполья.По информации Минобороны, за прошлую неделю российские войска нанесли по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов и воинский эшелон с западным вооружением и техникой.
https://ria.ru/20240918/rakety-1973451439.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Координатор николаевского подполья об уничтожении техники ВСУ в Сумской области
Пророссийское сопротивление на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
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в мире, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье нарушило производство дронов в Черниговской области

Лебедев6 в Черниговской области приостановили производство БПЛА из-за диверсии

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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Диверсия пророссийского подполья остановила производство беспилотников для ВСУ в Черниговской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"В Черниговской области сожжен силовой трансформатор электрической подстанции "Новый Быков". Нарушено энергоснабжение в населенных пунктах Новое Быково, Петровка, Казацкое <…> важно, что временно остановлено производство БПЛА в селе Новый Быков и ремонтные работы военной техники", — сказал он.
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Кроме того, по словам Лебедева, операция подпольщиков нарушила логистику украинских войск в соседних регионах. Так, составы с военным грузом, которые шли из Черниговской и Киевской областей в Сумскую, были вынуждены простаивать. В результате получилось скопление сил и средств, по которому российские ВКС нанесли ракетный удар, пояснил координатор подполья.
По информации Минобороны, за прошлую неделю российские войска нанесли по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить предприятия военно-промышленного комплекса, обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктуру военных аэродромов и воинский эшелон с западным вооружением и техникой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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