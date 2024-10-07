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Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
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18:45 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/delegaty-1976836204.html
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве - РИА Новости, 07.10.2024
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда моды. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T18:45
2024-10-07T18:45
брикс
центр "космонавтика и авиация"
москва
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда моды. "Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что посещение центра вдохновило участников саммита на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.
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брикс, центр "космонавтика и авиация", москва, общество
БРИКС, Центр "Космонавтика и авиация", Москва, Общество
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве

Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид из кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на территорию ВДНХ
Вид из кабинки колеса обозрения Солнце Москвы на территорию ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид из кабинки колеса обозрения "Солнце Москвы" на территорию ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда моды.
"Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там отметили, что посещение центра вдохновило участников саммита на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.
Выставка Наследие на саммите модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в концертном зале парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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