https://ria.ru/20241007/delegaty-1976836204.html

Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве

Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве - РИА Новости, 07.10.2024

Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили ВДНХ в Москве

Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда моды. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T18:45

2024-10-07T18:45

2024-10-07T18:45

брикс

центр "космонавтика и авиация"

москва

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда моды. "Делегаты BRICS+ Fashion Summit получили уникальную возможность прикоснуться к достижениям человечества в области космонавтики, посетив Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что посещение центра вдохновило участников саммита на новые идеи и проекты, которые могут объединить моду и науку.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976791076.html

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брикс, центр "космонавтика и авиация", москва, общество