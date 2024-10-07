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СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России - РИА Новости, 07.10.2024
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России
По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:07
2024-10-07T15:07
2024-10-07T15:07
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сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. "По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, космос - риа наука, россия, киев, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Киев, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России
Нарышкин: разведка США с начала конфликта передает Киеву данные для ударов по РФ