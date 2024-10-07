https://ria.ru/20241007/dannye-1976783332.html

СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России

СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России - РИА Новости, 07.10.2024

СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России

По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:07

2024-10-07T15:07

2024-10-07T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

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киев

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. "По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, космос - риа наука, россия, киев, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг