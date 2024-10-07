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СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/dannye-1976783332.html
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России - РИА Новости, 07.10.2024
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России
По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:07
2024-10-07T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
россия
киев
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане. "По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.
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в мире, космос - риа наука, россия, киев, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Россия, Киев, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
СВР заявила о передаче США данных Киеву для ударов по России

Нарышкин: разведка США с начала конфликта передает Киеву данные для ударов по РФ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По данным Службы внешней разведки РФ, американская разведка с самого начала конфликта на Украине передает Киеву информацию для ударов по российской гражданской инфраструктуре, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане.
"По данным СВР, американская разведка с самого начала конфликта передает Киеву информацию, которая потом используется для нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре", - говорится в тексте выступления Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Украина впечатлила". В НАТО потеряли страх перед Россией
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаРоссияКиевУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГ
 
 
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