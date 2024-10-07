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У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв - РИА Новости, 07.10.2024
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12:45 07.10.2024 (обновлено: 12:47 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/daniya-1976754518.html
У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв
У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв - РИА Новости, 07.10.2024
У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв
Новый взрыв произошел ночью недалеко от посольства Израиля в Дании, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:45
2024-10-07T12:47
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый взрыв произошел ночью недалеко от посольства Израиля в Дании, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена. "Мы можем подтвердить, что около трех часов утра (4 утра по мск) произошел взрыв в районе Хеллеруп в пригороде Копенгагена. Взрыв произошел в том же районе, что и посольство Израиля, но пока ничто не указывает на то, что целью было именно посольство. На данный момент мы проводим расследование ситуации", - сказал представитель пресс-службы полиции. Полиция уточнила, что при взрыве никто не пострадал. По словам правоохранителей, взрыв скорее всего не был вызван ручной гранатой, как это было во время инцидента на прошлой неделе. Ранее инциденты со стрельбой и взрывами произошли у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене. Полиция Стокгольма и посольство Израиля в Дании сообщали, что сотрудники диппредставительств не пострадали. В Копенгагене задержаны трое подозреваемых, ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Полиция Стокгольма пока не произвела задержаний в связи с инцидентом. Полиция Копенгагена сообщала, что взрывы у посольства были вызваны двумя ручными гранатами, отметив, что пока нельзя утверждать, что целью нападения было здание посольства. Начальник оперативного отдела полиции безопасности Швеции (Säpo) Фредрик Халльстрём при этом предположил, что за инцидентами со взрывами в Швеции и Дании может стоять Иран.
https://ria.ru/20241007/khamas-1976678686.html
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в мире, копенгаген, израиль, дания, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Копенгаген, Израиль, Дания, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
У посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв

Полиция Копенгагена: у посольства Израиля в Дании прогремел новый взрыв

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Новый взрыв произошел ночью недалеко от посольства Израиля в Дании, заявили РИА Новости в полиции Копенгагена.
"Мы можем подтвердить, что около трех часов утра (4 утра по мск) произошел взрыв в районе Хеллеруп в пригороде Копенгагена. Взрыв произошел в том же районе, что и посольство Израиля, но пока ничто не указывает на то, что целью было именно посольство. На данный момент мы проводим расследование ситуации", - сказал представитель пресс-службы полиции.
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Полиция уточнила, что при взрыве никто не пострадал. По словам правоохранителей, взрыв скорее всего не был вызван ручной гранатой, как это было во время инцидента на прошлой неделе.
Ранее инциденты со стрельбой и взрывами произошли у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене. Полиция Стокгольма и посольство Израиля в Дании сообщали, что сотрудники диппредставительств не пострадали. В Копенгагене задержаны трое подозреваемых, ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Полиция Стокгольма пока не произвела задержаний в связи с инцидентом.
Полиция Копенгагена сообщала, что взрывы у посольства были вызваны двумя ручными гранатами, отметив, что пока нельзя утверждать, что целью нападения было здание посольства. Начальник оперативного отдела полиции безопасности Швеции (Säpo) Фредрик Халльстрём при этом предположил, что за инцидентами со взрывами в Швеции и Дании может стоять Иран.
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В миреКопенгагенИзраильДанияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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