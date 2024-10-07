https://ria.ru/20241007/dagestan-1976850150.html

В Дагестане отменили режим ЧС в районе взорвавшейся АЗС

В Дагестане отменили режим ЧС в районе взорвавшейся АЗС - РИА Новости, 07.10.2024

В Дагестане отменили режим ЧС в районе взорвавшейся АЗС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на автозаправочной станции, отменен в связи со стабилизацией... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T20:14

2024-10-07T20:14

2024-10-07T20:14

происшествия

карабудахкентский район

взрыв на азс в махачкале

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 7 окт - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Карабудахкентском районе Дагестана после взрыва на автозаправочной станции, отменен в связи со стабилизацией обстановки, сообщили в пресс-службе администрации района. Режим ЧС муниципального уровня действовал с 23.00 мск 27 сентября в пределах территории села Агачаул. "В связи со стабилизацией обстановки… глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управления муниципального звена территориальной системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Карабудахкентского района", – говорится в сообщении. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы (территория Карабудахкентского района) 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.

https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

карабудахкентский район

махачкала

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происшествия, карабудахкентский район, взрыв на азс в махачкале, махачкала