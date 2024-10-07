В Чечне задержали учителя физкультуры, оскорблявшего христиан
В Чечне задержали учителя физкультуры, оскорблявшего христиан в соцсетях
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 окт - РИА Новости. Учитель физкультуры и химии Мансур Жабраилов, оскорблявший в социальных сетях христиан, задержан правоохранительными органами в Чечне, в отношении него проводятся следственные действия, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Ранее ряд СМИ публиковал скрины и видео из социальных сетей Жабраилова, в которых он оскорбляет христиан, называет их "адептами христианской помойки" и призывает помолиться "своему гуманоиду", чтобы он помог им его найти.
"По поводу провокационных высказываний уроженца Чеченской Республики Мансура Жабраилова. Мы видим резонанс в интернет-пространстве... Хочу сообщить, что по факту появления провокационных высказываний жителя Чеченской Республики в начале 20-х чисел сентября текущего года этот житель региона… был незамедлительно правоохранительными органами задержан . Его провокационные высказывания пресечены. Этот человек уволен из системы образования… Кроме того, 23 сентября центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий по отношению к этому жителю республики. Его… провокационные, противоправные… оскорбительные публикации… направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу. Никаких сомнений нет, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона", - говорит Дудаев на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Чеченский министр подчеркнул, что вопросы уважительного отношения между представителями различных конфессий, уважительного отношения к каждой религии, межнационального, межконфессионального мира в республике находятся под личным контролем главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Какой бы национальности этот человек не был, к какой бы конфессии он не относился, оскорблять религиозные чувства в Чеченской Республике не разрешается. Это принципиальная установка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова", - заявил он.
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