https://ria.ru/20241007/burya-1976760781.html
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 07.10.2024
На Земле завершилась магнитная буря
Магнитная буря, начавшаяся на Земле в понедельник ночью, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T13:18
2024-10-07T13:18
2024-10-07T13:19
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся на Земле в понедельник ночью, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Магнитная буря закончилась. Произошло это после 9 часов утра по московскому времени. В настоящее время значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, слегка превышает три единицы, что означает колебания магнитосферы Земли в диапазоне между слабо возмущенной и неустойчивой", - написал Леус. Синоптик отметил, что в таком состоянии с незначительными колебаниями геомагнитного поля, уже не достигающими уровня магнитных бурь, пройдет оставшаяся часть дня. Ранее Леус сообщил, что слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник ночью, ее завершение ожидалось во второй половине дня, максимальная интенсивность прогнозировалась между слабой и средней.
https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, земля, михаил леус
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
На Земле завершилась магнитная буря
Синоптик Леус: начавшаяся ночью на Земле магнитная буря завершилась
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Магнитная буря, начавшаяся на Земле в понедельник ночью, завершилась, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале
.
"Магнитная буря закончилась. Произошло это после 9 часов утра по московскому времени. В настоящее время значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, слегка превышает три единицы, что означает колебания магнитосферы Земли в диапазоне между слабо возмущенной и неустойчивой", - написал Леус.
Синоптик отметил, что в таком состоянии с незначительными колебаниями геомагнитного поля, уже не достигающими уровня магнитных бурь, пройдет оставшаяся часть дня.
Ранее Леус сообщил, что слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник ночью, ее завершение ожидалось во второй половине дня, максимальная интенсивность прогнозировалась между слабой и средней.