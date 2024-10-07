https://ria.ru/20241007/burya-1976682494.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 07.10.2024
На Земле началась магнитная буря
Ночью на Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T08:27
2024-10-07T08:27
2024-10-07T11:37
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ночью на Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "В середине ночи, в два часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1", — написал он.По словам специалиста, все международные прогностические центры ожидали эту бурю еще поздним вечером в четверг, 3 октября. По уточненным прогнозам, буря с перерывами продлится до второй половины сегодняшнего дня и завершится после 15 часов. Ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней, добавил Леус. "Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября", — пояснил он.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.
https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, земля, михаил леус
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
На Земле началась магнитная буря
Леус: начавшаяся на Земле магнитная буря закончится во второй половине дня
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Ночью на Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале
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"В середине ночи, в два часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1", — написал он.
По словам специалиста, все международные прогностические центры ожидали эту бурю еще поздним вечером в четверг, 3 октября.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
По уточненным прогнозам, буря с перерывами продлится до второй половины сегодняшнего дня и завершится после 15 часов. Ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней, добавил Леус.
"Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября", — пояснил он.
Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.