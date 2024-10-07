https://ria.ru/20241007/burya-1976682494.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 07.10.2024

На Земле началась магнитная буря

Ночью на Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T08:27

2024-10-07T08:27

2024-10-07T11:37

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земля

михаил леус

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ночью на Земле началась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "В середине ночи, в два часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, все же достиг отметки в пять единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1", — написал он.По словам специалиста, все международные прогностические центры ожидали эту бурю еще поздним вечером в четверг, 3 октября. По уточненным прогнозам, буря с перерывами продлится до второй половины сегодняшнего дня и завершится после 15 часов. Ее максимальная интенсивность будет колебаться в диапазоне между слабой и средней, добавил Леус. "Скорее всего, причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, выброшенного нашим светилом во время самой сильной вспышки нынешнего солнечного цикла, произошедшей 3 октября", — пояснил он.Третьего октября на Солнце произошла особенно мощная вспышка уровня X9.1. Взрывы такого уровня не наблюдались с сентября 2017 года.

https://ria.ru/20241007/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, михаил леус