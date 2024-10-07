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Министры финансов стран БРИКС 11 октября подведут итоги работы в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024
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09:12 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/briks-1976685833.html
Министры финансов стран БРИКС 11 октября подведут итоги работы в 2024 году
Министры финансов стран БРИКС 11 октября подведут итоги работы в 2024 году - РИА Новости, 07.10.2024
Министры финансов стран БРИКС 11 октября подведут итоги работы в 2024 году
Представители финансового блока стран-членов БРИКС на заключительной встрече, которая состоится 11 октября, подведут итоги работы 2024 года; в ее рамках министр РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:12
2024-10-07T09:12
экономика
россия
москва
антон силуанов
брикс
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представители финансового блока стран-членов БРИКС на заключительной встрече, которая состоится 11 октября, подведут итоги работы 2024 года; в ее рамках министр финансов РФ Антон Силуанов расскажет об итогах председательства РФ и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте Минфина РФ. "11 октября в Москве в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС состоится заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС с участием представителей новых стран-членов объединения. Заседанию будет предшествовать семинар "высокого уровня" на тему совершенствования международной валютно-финансовой системы 10 октября", - говорится в материалах на сайте. "Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов расскажет о результатах работы российского председательства на финансовом треке объединения и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы. Доклад подготовлен при участии консалтинговой компании "Яков и Партнёры", - отмечается в сообщении. На встрече планируется обсудить совершенствование международной валютно-финансовой системы, перспективы развития мировой экономики, состояние экономик стран БРИКС, таможенное и налоговое сотрудничество. Кроме того, на повестке встречи обсуждение запуска работы научно-исследовательской сети БРИКС по финансам, инструментов смешанного финансирования инфраструктурных проектов, совершенствования механизма функционирования пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного экономического бюллетеня "Состояние экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок". Помимо этого, участники встречи затронут такие темы, как сотрудничество в платежной сфере, финансирование климатического перехода и устойчивого развития, обеспечение информационной безопасности финансового сектора и применение финансовых технологий.
https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html
https://ria.ru/20240930/briks-1975410265.html
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экономика, россия, москва, антон силуанов, брикс, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Москва, Антон Силуанов, БРИКС, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Министры финансов стран БРИКС 11 октября подведут итоги работы в 2024 году

Минфин: заключительная встреча финансового блока БРИКС состоится 11 октября

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Представители финансового блока стран-членов БРИКС на заключительной встрече, которая состоится 11 октября, подведут итоги работы 2024 года; в ее рамках министр финансов РФ Антон Силуанов расскажет об итогах председательства РФ и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, сообщается на сайте Минфина РФ.
"11 октября в Москве в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС состоится заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС с участием представителей новых стран-членов объединения. Заседанию будет предшествовать семинар "высокого уровня" на тему совершенствования международной валютно-финансовой системы 10 октября", - говорится в материалах на сайте.
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"Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов расскажет о результатах работы российского председательства на финансовом треке объединения и представит доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы. Доклад подготовлен при участии консалтинговой компании "Яков и Партнёры", - отмечается в сообщении.
На встрече планируется обсудить совершенствование международной валютно-финансовой системы, перспективы развития мировой экономики, состояние экономик стран БРИКС, таможенное и налоговое сотрудничество.
Кроме того, на повестке встречи обсуждение запуска работы научно-исследовательской сети БРИКС по финансам, инструментов смешанного финансирования инфраструктурных проектов, совершенствования механизма функционирования пула условных валютных резервов стран БРИКС и выпуск очередного экономического бюллетеня "Состояние экономик стран БРИКС в условиях повышенных процентных ставок".
Помимо этого, участники встречи затронут такие темы, как сотрудничество в платежной сфере, финансирование климатического перехода и устойчивого развития, обеспечение информационной безопасности финансового сектора и применение финансовых технологий.
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ЭкономикаРоссияМоскваАнтон СилуановБРИКСМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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