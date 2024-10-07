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На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников - РИА Новости, 07.10.2024
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:32
2024-10-07T07:32
2024-10-07T13:18
происшествия
братск
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иркутская область
братский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону. По данным СК, утром в понедельник на алюминиевом заводе в Братске во время производственных работ пострадали двое сотрудников. "Мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, братск, россия, иркутская область, братский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, Братский алюминиевый завод, Следственный комитет России (СК РФ)
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
СК по Иркутской области завел дело о нарушении охраны труда на заводе в Братске