Рейтинг@Mail.ru
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 07.10.2024 (обновлено: 13:18 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/bratsk-1976678228.html
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников - РИА Новости, 07.10.2024
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:32
2024-10-07T13:18
происшествия
братск
россия
иркутская область
братский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976760270_0:63:1168:720_1920x0_80_0_0_3e0fa9a463c931ea77079cacc787c747.jpg
ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону. По данным СК, утром в понедельник на алюминиевом заводе в Братске во время производственных работ пострадали двое сотрудников. "Мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240917/zerno-1973093932.html
братск
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976760270_76:0:1036:720_1920x0_80_0_0_55e7ec93c5a0a9686cecfb1b79f99f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братск, россия, иркутская область, братский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, Братский алюминиевый завод, Следственный комитет России (СК РФ)
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников

СК по Иркутской области завел дело о нарушении охраны труда на заводе в Братске

© Фото : Следком38/TelegramСотрудники СК РФ на месте происшествия, где во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе пострадали два человека. 7 октября 2024
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе пострадали два человека. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Следком38/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе пострадали два человека. 7 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Два человека пострадали во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе в Иркутской области, заведено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
По данным СК, утром в понедельник на алюминиевом заводе в Братске во время производственных работ пострадали двое сотрудников.
"Мужчины в тяжёлом состоянии госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Место происшествия, где рабочий погиб в результате схода зерна в элеваторе на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. 16 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
На заводе в Приморье рабочего насмерть засыпало зерном в элеваторе
17 сентября, 06:07
 
ПроисшествияБратскРоссияИркутская областьБратский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала