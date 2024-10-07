https://ria.ru/20241007/bpla-1976709655.html
В Калужской области ночью уничтожили беспилотник
В Калужской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 07.10.2024
В Калужской области ночью уничтожили беспилотник
Беспилотник был уничтожен ночью в Калужской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:46
2024-10-07T10:46
2024-10-07T11:22
происшествия
калужская область
людиновский район
владислав шапша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Беспилотник был уничтожен ночью в Калужской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале."Сегодня ночью в Людиновском районе был уничтожен БПЛА. На месте работает оперативная группа", — написал он.Шапша добавил, что информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
https://ria.ru/20241007/dron-1976707418.html
калужская область
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происшествия, калужская область, людиновский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Людиновский район, Владислав Шапша
В Калужской области ночью уничтожили беспилотник
Губернатор Шапша сообщил об уничтожении ночью в Калужской области беспилотника