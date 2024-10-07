https://ria.ru/20241007/bloomberg-1976705741.html
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон - РИА Новости, 07.10.2024
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон
У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:24
2024-10-07T10:24
2024-10-07T10:24
экономика
технологии
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут западные СМИ.Так, агентство Bloomberg отмечает, что Россия, которая до этого не проявляла никакого интереса к майнингу и даже планировала его запретить, внезапно "поменяла свою точку зрения". А к этому шагу, отмечают в редакции влиятельного американского медиа, Москву подтолкнул Вашингтон - последний, тем самым, выстрелил себе в ногу."Теперь, спустя два с половиной года после предложения ЦБ РФ полностью запретить криптовалюты, проблемы с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения", - отмечает Bloomberg.С сентября российское законодательство позволяет использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах, а также проводить биржевые торги в рамках экспериментального правового режима. А с 1 ноября в России вступит в силу закон о майнинге.Западные СМИ прогнозируют, что эти меры станут драйвером роста отрасли. Все происходит на фоне стагнации криптоиндустрии в США, которые пока еще считаются лидером. При этом, в Штатах этот вопрос толком не решен на законодательном уровне. Помимо этого, в Америке наблюдается волна банкротств в сфере из-за закредитованности и резкого снижения рентабельности бизнеса."Действия российского правительства меняют сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты", — заявила Bloomberg директор по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.Агентство указывает, что от нововведений выиграют крупные компании – в частности, крупнейший в России оператор дата-центров Bitriver. Владелец и гендиректор этой компании Игорь Рунец, в свою очередь, назвал бенефициаром изменений "всю Россию"."Это развитие экономики. Это ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами. Это фундамент для развития искусственного интеллекта, а значит кратный рост производительности труда. Это создание высококвалифицированных рабочих мест по всей территории страны. Поэтому бенефициаром здесь является все-таки наша страна, вся экономика", - заявил Игорь Рунец в интервью телеканалу Россия-24.Раннее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк вместе с Минфином подготовят к ноябрю подзаконные документы, которые определят круг лиц и организаций, включенных в процесс биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментального режима.
https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html
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экономика, технологии
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон
Bloomberg: Россия меняет свою точку зрения на майнинг
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут западные СМИ.
Так, агентство Bloomberg отмечает, что Россия, которая до этого не проявляла никакого интереса к майнингу и даже планировала его запретить, внезапно "поменяла свою точку зрения". А к этому шагу, отмечают в редакции влиятельного американского медиа, Москву подтолкнул Вашингтон - последний, тем самым, выстрелил себе в ногу.
"Теперь, спустя два с половиной года после предложения ЦБ РФ полностью запретить криптовалюты, проблемы с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения", - отмечает Bloomberg.
С сентября российское законодательство позволяет использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах, а также проводить биржевые торги в рамках экспериментального правового режима. А с 1 ноября в России вступит в силу закон о майнинге.
Западные СМИ прогнозируют, что эти меры станут драйвером роста отрасли. Все происходит на фоне стагнации криптоиндустрии в США, которые пока еще считаются лидером. При этом, в Штатах этот вопрос толком не решен на законодательном уровне. Помимо этого, в Америке наблюдается волна банкротств в сфере из-за закредитованности и резкого снижения рентабельности бизнеса.
"Действия российского правительства меняют сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты", — заявила Bloomberg директор по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.
Агентство указывает, что от нововведений выиграют крупные компании – в частности, крупнейший в России оператор дата-центров Bitriver. Владелец и гендиректор этой компании Игорь Рунец, в свою очередь, назвал бенефициаром изменений "всю Россию".
"Это развитие экономики. Это ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами. Это фундамент для развития искусственного интеллекта, а значит кратный рост производительности труда. Это создание высококвалифицированных рабочих мест по всей территории страны. Поэтому бенефициаром здесь является все-таки наша страна, вся экономика", - заявил Игорь Рунец в интервью телеканалу Россия-24.
Раннее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк вместе с Минфином подготовят к ноябрю подзаконные документы, которые определят круг лиц и организаций, включенных в процесс биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментального режима.