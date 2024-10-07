Рейтинг@Mail.ru
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/bloomberg-1976705741.html
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон - РИА Новости, 07.10.2024
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон
У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T10:24
2024-10-07T10:24
экономика
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_72d9fc93dd78b85850a12bad818660b6.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут западные СМИ.Так, агентство Bloomberg отмечает, что Россия, которая до этого не проявляла никакого интереса к майнингу и даже планировала его запретить, внезапно "поменяла свою точку зрения". А к этому шагу, отмечают в редакции влиятельного американского медиа, Москву подтолкнул Вашингтон - последний, тем самым, выстрелил себе в ногу."Теперь, спустя два с половиной года после предложения ЦБ РФ полностью запретить криптовалюты, проблемы с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения", - отмечает Bloomberg.С сентября российское законодательство позволяет использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах, а также проводить биржевые торги в рамках экспериментального правового режима. А с 1 ноября в России вступит в силу закон о майнинге.Западные СМИ прогнозируют, что эти меры станут драйвером роста отрасли. Все происходит на фоне стагнации криптоиндустрии в США, которые пока еще считаются лидером. При этом, в Штатах этот вопрос толком не решен на законодательном уровне. Помимо этого, в Америке наблюдается волна банкротств в сфере из-за закредитованности и резкого снижения рентабельности бизнеса."Действия российского правительства меняют сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты", — заявила Bloomberg директор по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.Агентство указывает, что от нововведений выиграют крупные компании – в частности, крупнейший в России оператор дата-центров Bitriver. Владелец и гендиректор этой компании Игорь Рунец, в свою очередь, назвал бенефициаром изменений "всю Россию"."Это развитие экономики. Это ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами. Это фундамент для развития искусственного интеллекта, а значит кратный рост производительности труда. Это создание высококвалифицированных рабочих мест по всей территории страны. Поэтому бенефициаром здесь является все-таки наша страна, вся экономика", - заявил Игорь Рунец в интервью телеканалу Россия-24.Раннее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк вместе с Минфином подготовят к ноябрю подзаконные документы, которые определят круг лиц и организаций, включенных в процесс биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментального режима.
https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html
https://radiosputnik.ru/20240913/kriptovalyuta-1972506732.html
https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_5d55abfebce1f3de6f28a7fbf8006b98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии
Экономика, Технологии
Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон

Bloomberg: Россия меняет свою точку зрения на майнинг

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкСтойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут западные СМИ.
Так, агентство Bloomberg отмечает, что Россия, которая до этого не проявляла никакого интереса к майнингу и даже планировала его запретить, внезапно "поменяла свою точку зрения". А к этому шагу, отмечают в редакции влиятельного американского медиа, Москву подтолкнул Вашингтон - последний, тем самым, выстрелил себе в ногу.
"Теперь, спустя два с половиной года после предложения ЦБ РФ полностью запретить криптовалюты, проблемы с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения", - отмечает Bloomberg.
С сентября российское законодательство позволяет использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах, а также проводить биржевые торги в рамках экспериментального правового режима. А с 1 ноября в России вступит в силу закон о майнинге.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу
5 сентября, 11:35
Западные СМИ прогнозируют, что эти меры станут драйвером роста отрасли. Все происходит на фоне стагнации криптоиндустрии в США, которые пока еще считаются лидером. При этом, в Штатах этот вопрос толком не решен на законодательном уровне. Помимо этого, в Америке наблюдается волна банкротств в сфере из-за закредитованности и резкого снижения рентабельности бизнеса.
"Действия российского правительства меняют сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты", — заявила Bloomberg директор по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.
Агентство указывает, что от нововведений выиграют крупные компании – в частности, крупнейший в России оператор дата-центров Bitriver. Владелец и гендиректор этой компании Игорь Рунец, в свою очередь, назвал бенефициаром изменений "всю Россию".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Аксаков: ЦБ и Минфин выберут участников торгов криптовалюты к ноябрю
13 сентября, 16:25
"Это развитие экономики. Это ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами. Это фундамент для развития искусственного интеллекта, а значит кратный рост производительности труда. Это создание высококвалифицированных рабочих мест по всей территории страны. Поэтому бенефициаром здесь является все-таки наша страна, вся экономика", - заявил Игорь Рунец в интервью телеканалу Россия-24.
Раннее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк вместе с Минфином подготовят к ноябрю подзаконные документы, которые определят круг лиц и организаций, включенных в процесс биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментального режима.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Обойти не получится. В России вводят новые ограничения
2 сентября, 08:00
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала