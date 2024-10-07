https://ria.ru/20241007/bloomberg-1976705741.html

Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон

Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон - РИА Новости, 07.10.2024

Успех России в одной из ключевых отраслей XXI века нервирует Вашингтон

У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:24

2024-10-07T10:24

2024-10-07T10:24

экономика

технологии

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. У России в ближайшее время появится новая "золотая жила": страна может стать мировым лидером в майнинге криптовалют, что серьезно беспокоит американцев, пишут западные СМИ.Так, агентство Bloomberg отмечает, что Россия, которая до этого не проявляла никакого интереса к майнингу и даже планировала его запретить, внезапно "поменяла свою точку зрения". А к этому шагу, отмечают в редакции влиятельного американского медиа, Москву подтолкнул Вашингтон - последний, тем самым, выстрелил себе в ногу."Теперь, спустя два с половиной года после предложения ЦБ РФ полностью запретить криптовалюты, проблемы с трансграничными платежами из-за санкций заставляют Кремль кардинально менять свою точку зрения", - отмечает Bloomberg.С сентября российское законодательство позволяет использовать криптовалюту при внешнеторговых расчетах, а также проводить биржевые торги в рамках экспериментального правового режима. А с 1 ноября в России вступит в силу закон о майнинге.Западные СМИ прогнозируют, что эти меры станут драйвером роста отрасли. Все происходит на фоне стагнации криптоиндустрии в США, которые пока еще считаются лидером. При этом, в Штатах этот вопрос толком не решен на законодательном уровне. Помимо этого, в Америке наблюдается волна банкротств в сфере из-за закредитованности и резкого снижения рентабельности бизнеса."Действия российского правительства меняют сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты", — заявила Bloomberg директор по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.Агентство указывает, что от нововведений выиграют крупные компании – в частности, крупнейший в России оператор дата-центров Bitriver. Владелец и гендиректор этой компании Игорь Рунец, в свою очередь, назвал бенефициаром изменений "всю Россию"."Это развитие экономики. Это ликвидность для взаиморасчетов с нашими партнерами. Это фундамент для развития искусственного интеллекта, а значит кратный рост производительности труда. Это создание высококвалифицированных рабочих мест по всей территории страны. Поэтому бенефициаром здесь является все-таки наша страна, вся экономика", - заявил Игорь Рунец в интервью телеканалу Россия-24.Раннее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк вместе с Минфином подготовят к ноябрю подзаконные документы, которые определят круг лиц и организаций, включенных в процесс биржевых торгов криптовалютой в рамках экспериментального режима.

https://ria.ru/20240905/mayning-1970773265.html

https://radiosputnik.ru/20240913/kriptovalyuta-1972506732.html

https://ria.ru/20240902/kriptovalyuta-1969566832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии