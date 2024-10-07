https://ria.ru/20241007/biotekhmed-1976862508.html

Эксперты рассказали, как избежать ожирения и сформировать здоровые привычки

Эксперты рассказали, как избежать ожирения и сформировать здоровые привычки - РИА Новости, 07.10.2024

Эксперты рассказали, как избежать ожирения и сформировать здоровые привычки

В ходе Международного форума "БИОТЕХМЕД" эксперты рассказали, как предотвратить развитие ожирения и помочь населению сформировать здоровые привычки, а также что РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:50

2024-10-07T23:50

2024-10-07T23:50

общество

россия

промомед

здоровье

ожирение

питание

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976862369_0:76:1137:716_1920x0_80_0_0_abc18b0b3a698d6a1b7bfcd1689dd45f.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В ходе Международного форума "БИОТЕХМЕД" эксперты рассказали, как предотвратить развитие ожирения и помочь населению сформировать здоровые привычки, а также что может предложить современная медицина для лечения и контроля этого заболевания, сообщает пресс-служба компании "Промомед", которая выступила партнером мероприятия.Ожирение является одним из ведущих драйверов инвалидизации и смертности во всем мире и затрагивает не только взрослых, но также детей и подростков. Сегодня этим заболеванием страдает более одного миллиарда человек. За последние 20 лет глобальные показатели заболеваемости среди взрослых увеличились более чем в два раза, а среди детей и подростков – в четыре раза, отметили эксперты.Если тенденция сохранится, то к 2030 году 60% мирового населения могут иметь избыточный вес или ожирение. В России, где еще в 2016 году доля лиц с избыточной массой тела составляла 62%, а с ожирением – 26%, эта проблема сегодня принимает угрожающий характер.Как ранее заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, около 40 миллионов человек в стране страдают ожирением. Это заболевание запускает целый "каскад" других проблем со здоровьем.Борьба с ожирением, включая нормализацию массы тела и дальнейшую профилактику его набора, не только предотвращает риски преждевременной смертности, но и повышает эффективность мероприятий национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", направленного на увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан.По словам замминистра здравоохранения России Сергея Глаголева, сейчас уделяется значительное внимание формированию ранних навыков здорового питания. Планируется запустить базу данных о здоровом питании в доступной для пациента, ребенка форме.Глаголев выразил уверенность, что приобретенные факторы развития ожирения во многом определяются отношением к ассортименту, качеству питания, балансу белков, жиров, углеводов, ограничению сахаросодержащих напитков."Сегодня много говорят о профилактике ожирения. Но 30% населения уже имеют эту проблему. Уже не стоит вопрос о профилактике, вопрос стоит о том, что его нужно лечить. Могу вам точно сказать, что без медикаментов лечить ожирение практически бесполезно. Только 2-3% могут достичь (результата – ред.), что-то изменить благодаря образу жизни", - сказала завотделением эндокринологии ГКБ N52 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Маркова.Она добавила, что на сегодняшний день разрабатывается проект, в рамках которого предлагается в одном из округов Москвы приглашать на консультации людей старше 45 лет с индексом массы тела больше 35 (ожирение второй степени). Их будут осматривать профильные специалисты. На фоне медикаментозного лечения за состоянием пациента будут наблюдать на протяжении 3-6 месяцев.В свою очередь, заведующий кафедрой эндокринологии в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Александр Аметов заявил, что заболевание ожирением – это отрицательный метаболический фундамент, на фоне которого развивается огромное количество проблем.Он добавил, что две фармкомпании на сегодняшний день зарегистрировали препараты инкретины, что является обоснованной терапией, доказано снижающей вероятности атеросклероза, инсульта, инфаркта."Кардиологи первые сказали, что ожирение это не про килограммы и сантиметры, это про смертность. А терапия АГПП-1 это про увеличение продолжительности (жизни – ред.), про сокращение риска госпитализации по поводу сердечно-сосудистых событий, в том числе сердечной недостаточности", - сказал Аметов.Он уточнил, что появляется новая терминология – болезнь-модифицирующая терапия. То есть нужно начинать лечение раньше, чем мы к этому привыкли.Решение проблемы пандемии ожирения, снижение его бремени много лет является приоритетом компании "Промомед", заявлял ранее генеральный директор компании Илья Бардин-Денисов. Он считает, что работа в тесной связке с ведущими эндокринологами страны позволила создать и выпустить “Промомед” новый препарат для терапии избыточного веса на основе семаглутида, зарегистрированный 3 октября Минздравом. Этот препарат продолжает линейку препаратов компании для лечения метаболических нарушений.

https://ria.ru/20241004/lechenie-1976444947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, промомед, здоровье, ожирение, питание