Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 07.10.2024 (обновлено: 16:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/beyrut-1976800799.html
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:57
2024-10-07T16:23
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
хезболла
ливан
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_d4a688ab435ea19082bd08b42c16c6ec.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ЦАХАЛ в настоящее время нанесла точечный удар по району Дахии, ключевому оплоту террористов "Хезболлах". Подробности будут позднее", - говорится в сообщении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщили очевидцы РИА Новости. Местные жители публикуют кадры последствий атаки.
2024-10-07T15:57
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976154709_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_cd15e077e72911e0cf0d01dd77f9a9aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, ливан, хамас
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла, Ливан, ХАМАС
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту

ЦАХАЛ: армия нанесла точечный удар по району Дахия в ливанском Бейруте

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкБейрут
Бейрут - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Бейрут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ в настоящее время нанесла точечный удар по району Дахии, ключевому оплоту террористов "Хезболлах". Подробности будут позднее", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреХезболлаЛиванХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала