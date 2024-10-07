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ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту

ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024

ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:57

2024-10-07T15:57

2024-10-07T16:23

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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хезболла

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ЦАХАЛ в настоящее время нанесла точечный удар по району Дахии, ключевому оплоту террористов "Хезболлах". Подробности будут позднее", - говорится в сообщении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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Последствия израильского авиаудара по пригороду Бейрута Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщили очевидцы РИА Новости. Местные жители публикуют кадры последствий атаки. 2024-10-07T15:57 true PT0M51S

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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, ливан, хамас