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ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:57
2024-10-07T15:57
2024-10-07T16:23
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по району Дахия в столице Ливана, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ЦАХАЛ в настоящее время нанесла точечный удар по району Дахии, ключевому оплоту террористов "Хезболлах". Подробности будут позднее", - говорится в сообщении.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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Последствия израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщили очевидцы РИА Новости. Местные жители публикуют кадры последствий атаки.
2024-10-07T15:57
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, хезболла, ливан, хамас
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Хезболла, Ливан, ХАМАС
ЦАХАЛ заявила, что нанесла точечный удар по Бейруту
ЦАХАЛ: армия нанесла точечный удар по району Дахия в ливанском Бейруте