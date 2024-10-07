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Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута - РИА Новости, 07.10.2024
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута в Ливане в районе Кокоди, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:43
2024-10-07T15:43
2024-10-07T16:23
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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута в Ливане в районе Кокоди, сообщили РИА Новости очевидцы."Сильный удар пришелся по району Кокоди, недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта", - сказал собеседник агентства.
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Последствия израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщили очевидцы РИА Новости. Местные жители публикуют кадры последствий атаки.
2024-10-07T15:43
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе ВВС Израиля рядом с международным аэропортом Бейрута