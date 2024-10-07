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Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута

Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута - РИА Новости, 07.10.2024

Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута в Ливане в районе Кокоди, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:43

2024-10-07T15:43

2024-10-07T16:23

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БЕЙРУТ, 7 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удар рядом с международным аэропортом Бейрута в Ливане в районе Кокоди, сообщили РИА Новости очевидцы."Сильный удар пришелся по району Кокоди, недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта", - сказал собеседник агентства.

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Последствия израильского авиаудара по пригороду Бейрута Израильская авиация нанесла удар рядом с международным аэропортом Бейрута, сообщили очевидцы РИА Новости. Местные жители публикуют кадры последствий атаки. 2024-10-07T15:43 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан