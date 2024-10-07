https://ria.ru/20241007/bespilotniki-1976783705.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.10.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:09

2024-10-07T15:09

2024-10-07T15:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого октября 2024 года около 12.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф