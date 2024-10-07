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Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:09
2024-10-07T15:09
2024-10-07T15:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
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безопасность
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12.20 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого октября 2024 года около 12.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью