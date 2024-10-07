Бербок сделала неожиданное заявление об ударах по России
Бербок не исключила, что Украине вскоре разрешат бить вглубь РФ немецким оружием
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Украина в будущем сможет наносить удары вглубь России, в том числе немецким оружием, допустила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее позицию приводит издание Tagesschau.
"Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — говорится в публикации.
"Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — говорится в публикации.
При этом издание указывает, что она не захотела публично говорить, на какое расстояние Украина сможет наносить удары вглубь России, так как эти сведения могут сыграть на руку российским военным.
В конце сентября Бербок выступила за передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на позицию канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее неоднократно отвергал это предложение.
Как заявлял ранее президент Владимир Путин, страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в ситуацию на Украине. При этом такое прямое участие Запада изменит суть конфликта, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.