https://ria.ru/20241007/banki-1976668733.html

Банки из дружественных стран заинтересованы в открытии филиалов в России

Банки из дружественных стран заинтересованы в открытии филиалов в России - РИА Новости, 07.10.2024

Банки из дружественных стран заинтересованы в открытии филиалов в России

Банки из дружественных стран, в том числе из Китая и Вьетнама, заинтересованы в открытии филиалов в РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T03:23

2024-10-07T03:23

2024-10-07T03:23

экономика

россия

китай

вьетнам

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Банки из дружественных стран, в том числе из Китая и Вьетнама, заинтересованы в открытии филиалов в РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. "Ко мне поступают сигналы из дружеских стран о желании открыть у нас филиалы, готовности войти в капитал. Например, банки из Китая, Вьетнама также рассматривают варианты открытия филиалов в России", - заявил Аксаков. Он отметил, что целью этого закона является создание условий для развития системы международных расчетов, а также привлечение иностранных инвестиций для финансирования отечественной экономики, что особенно важно в условиях текущего санкционного давления. "Закон не запрещает открытие филиалов банками из недружественных стран, однако, учитывая, что филиалы будут обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики, главными интересантами захода на российский банковский рынок будут банки из дружественных государств", - заключил он.

https://ria.ru/20240905/peregovory-1970676364.html

https://ria.ru/20240911/turtsiya-1971976783.html

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китай

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экономика, россия, китай, вьетнам, анатолий аксаков, госдума рф