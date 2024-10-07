https://ria.ru/20241007/bakalchuk-1976738406.html
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries
Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ),... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:08
2024-10-07T12:08
2024-10-07T13:26
москва
владислав бакальчук
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
происшествия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), следует из картотеки арбитражных дел. "Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области", — говорится в карточке. Там также указывается, что истец просит принять обеспечительные меры по иску.Суд пока не принял его к производству и не назначил дату заседания. На прошлой неделе стало известно, что Бакальчук подал в Савеловский суд Москвы иск о признании недействительной сделки о передаче прав на доменное имя Wildberries.ru. Этот же суд рассматривает иск о разводе супругов, следующее заседание назначено на 16 октября.
https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия
Москва, Владислав Бакальчук, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Происшествия
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries
Муж основательницы Wildberries Бакальчук подал второй иск к ней и компании