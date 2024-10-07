https://ria.ru/20241007/bakalchuk-1976738406.html

Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries

Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024

Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ),... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:08

2024-10-07T12:08

2024-10-07T13:26

москва

владислав бакальчук

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973629085_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_489cd14536dce4d5ede919805964aa6a.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), следует из картотеки арбитражных дел. "Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области", — говорится в карточке. Там также указывается, что истец просит принять обеспечительные меры по иску.Суд пока не принял его к производству и не назначил дату заседания. На прошлой неделе стало известно, что Бакальчук подал в Савеловский суд Москвы иск о признании недействительной сделки о передаче прав на доменное имя Wildberries.ru. Этот же суд рассматривает иск о разводе супругов, следующее заседание назначено на 16 октября.

https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия