Рейтинг@Mail.ru
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 07.10.2024 (обновлено: 13:26 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/bakalchuk-1976738406.html
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries - РИА Новости, 07.10.2024
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries
Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ),... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:08
2024-10-07T13:26
москва
владислав бакальчук
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973629085_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_489cd14536dce4d5ede919805964aa6a.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), следует из картотеки арбитражных дел. &quot;Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области&quot;, — говорится в карточке. Там также указывается, что истец просит принять обеспечительные меры по иску.Суд пока не принял его к производству и не назначил дату заседания. На прошлой неделе стало известно, что Бакальчук подал в Савеловский суд Москвы иск о признании недействительной сделки о передаче прав на доменное имя Wildberries.ru. Этот же суд рассматривает иск о разводе супругов, следующее заседание назначено на 16 октября.
https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973629085_150:0:1054:678_1920x0_80_0_0_ccdd036ef1cbcfc2266341bc379265fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия
Москва, Владислав Бакальчук, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Происшествия
Бакальчук подал второй иск к жене и компании Wildberries

Муж основательницы Wildberries Бакальчук подал второй иск к ней и компании

© Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук подал второй иск к ней, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ), следует из картотеки арбитражных дел.
«

"Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Московской области", — говорится в карточке.

Там также указывается, что истец просит принять обеспечительные меры по иску.
Суд пока не принял его к производству и не назначил дату заседания.
На прошлой неделе стало известно, что Бакальчук подал в Савеловский суд Москвы иск о признании недействительной сделки о передаче прав на доменное имя Wildberries.ru.
Этот же суд рассматривает иск о разводе супругов, следующее заседание назначено на 16 октября.
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Ким сообщила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
1 октября, 10:01
 
МоскваВладислав БакальчукWildberriesСтрельба у офиса Wildberries в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала