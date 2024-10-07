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Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024
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11:21 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/aviaudar-1976696821.html
Израильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 07.10.2024
Израильский авиаудар по Бейруту
Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли авиаудар по Бейруту. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.10.2024
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израиль
ливан
бейрут
хасан насрулла
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Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли авиаудар по Бейруту. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, израиль, ливан, бейрут, хасан насрулла, хезболла
Фото, Израиль, Ливан, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла

Израильский авиаудар по Бейруту

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Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли авиаудар по Бейруту. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Bilal Hussein

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболла" в Бейруте.

Израильский авиаудар по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по штаб-квартире разведки ливанского движения "Хезболла" в Бейруте.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 8
© AP Photo / Hussein Malla

В течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболла", добавили в ЦАХАЛ.

Мужчина едет на скутере по разрушенной улице после израильского авиаудара по Бейруту

В течение последних нескольких часов ВВС страны нанесли удары по оружейным складам "Хезболла", добавили в ЦАХАЛ.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 8
© AP Photo / Hussein Malla

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.

Последствия израильского авиаудара по Бейруту

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 8
© AP Photo / Bilal Hussein

Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации.

Последствия израильского авиаудара по Бейруту

Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации.

© AP Photo / Bilal Hussein
4 из 8
© AP Photo / Hussein Malla

На фото: израильский авиаудар по Бейруту

Израильский авиаудар по Бейруту

На фото: израильский авиаудар по Бейруту

© AP Photo / Hussein Malla
5 из 8
© AP Photo / Bilal Hussein

После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу.

Разрушенные здания после израильского авиаудара по Бейруту

После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана, и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу.

© AP Photo / Bilal Hussein
6 из 8
© AP Photo / Bilal Hussein

На фото: разрушенное здание после израильского авиаудара по Бейруту

Разрушенное здание после израильского авиаудара по Бейруту

На фото: разрушенное здание после израильского авиаудара по Бейруту

© AP Photo / Bilal Hussein
7 из 8
© AP Photo / Bilal Hussein

Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами.

Израильский авиаудар по Бейруту

Число жертв израильских авиаударов уже превысило тысячу человек, включая лидеров шиитского движения, свыше 90 тысяч стали беженцами.

© AP Photo / Bilal Hussein
8 из 8
 
ФотоИзраильЛиванБейрутХасан НасруллаХезболла
 
 
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