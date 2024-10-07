https://ria.ru/20241007/armeniya-1976853152.html

Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ

Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Армения не присоединилась к двум заявлениям СМИД СНГ

Армения не стала присоединяться к двум заявлениям, принятым по итогам заседания СМИД СНГ в Москве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-07T21:09

2024-10-07T21:09

2024-10-08T02:28

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ЕРЕВАН, 7 окт - РИА Новости. Армения не стала присоединяться к двум заявлениям, принятым по итогам заседания СМИД СНГ в Москве, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян."Армения не присоединилась к <...> заявлениям "О принципах обеспечения евразийской безопасности" и "О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер", — приводит слова Бадалян госагентство "Арменпресс" со ссылкой на МИД республики.Заседание Совета министров иностранных дел СНГ прошло в понедельник в Москве. Оно состоялось в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ.Главы МИД приняли совместные заявления о принципах обеспечения евразийской безопасности, о недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер, о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

https://ria.ru/20240919/zakharova-1973717627.html

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снг, армения, москва, белоруссия, в мире