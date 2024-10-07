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России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024
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12:17 07.10.2024 (обновлено: 12:23 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/amerika-1976740864.html
России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров
России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024
России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров
России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T12:17
2024-10-07T12:23
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сергей лавров
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek."По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал министр.Он добавил, что "в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов".Министр отметил, что в любом случае Москва будет "решительно отстаивать (свои) интересы..., особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html
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россия, сша, сергей лавров, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров

Лавров: РФ, по большому счету, все равно, чем закончатся выборы президента в США

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.
"По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал министр.
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Он добавил, что "в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов".
Министр отметил, что в любом случае Москва будет "решительно отстаивать (свои) интересы..., особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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