России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров
Лавров: РФ, по большому счету, все равно, чем закончатся выборы президента в США
© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek.
"По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал министр.
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Он добавил, что "в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов".
Министр отметил, что в любом случае Москва будет "решительно отстаивать (свои) интересы..., особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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