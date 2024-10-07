https://ria.ru/20241007/amerika-1976740864.html

России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров

России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2024

России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил Лавров

России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T12:17

2024-10-07T12:17

2024-10-07T12:23

россия

сша

сергей лавров

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971987704_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_618517d6660cba9a87b11120eddc76e3.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. России все равно, чем закончатся президентские выборы в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналу Newsweek."По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал министр.Он добавил, что "в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов".Министр отметил, что в любом случае Москва будет "решительно отстаивать (свои) интересы..., особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241006/amerika-1976598138.html

https://ria.ru/20241006/vybory-1976587640.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, сергей лавров, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире