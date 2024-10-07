https://ria.ru/20241007/akula-1976829940.html

Унесенную течением туристку нашли внутри акулы

Унесенную течением туристку нашли внутри акулы - РИА Новости, 07.10.2024

Унесенную течением туристку нашли внутри акулы

В Индонезии рыбаки нашли тело пропавшей 68-летней американки в желудке акулы, сообщил Sun. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T17:57

2024-10-07T17:57

2024-10-07T18:42

в мире

индонезия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Индонезии рыбаки нашли тело пропавшей 68-летней американки в желудке акулы, сообщил Sun.По данным газеты, 26 сентября сильное течение унесло туристку во время дайвинг-тура вокруг острова Пулау Реонг. Спасатели вели безуспешные поиски в течение восьми дней. В воскресенье местные жители выловили хищную рыбу."С пойманной акулой что-то было не так. Я думал, она проглотила пластик или рыболовную сеть. <...> Мы разделали ее, чтобы понять причину", — рассказал рыбак, нашедший тело женщины.Отмечается, что на останках все еще был черный гидрокостюм, который, как утверждается, носила пропавшая туристка.

https://ria.ru/20240917/akula-1973281727.html

индонезия

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в мире, индонезия