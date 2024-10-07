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Унесенную течением туристку нашли внутри акулы - РИА Новости, 07.10.2024
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17:57 07.10.2024 (обновлено: 18:42 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/akula-1976829940.html
Унесенную течением туристку нашли внутри акулы
Унесенную течением туристку нашли внутри акулы - РИА Новости, 07.10.2024
Унесенную течением туристку нашли внутри акулы
В Индонезии рыбаки нашли тело пропавшей 68-летней американки в желудке акулы, сообщил Sun. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T17:57
2024-10-07T18:42
в мире
индонезия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Индонезии рыбаки нашли тело пропавшей 68-летней американки в желудке акулы, сообщил Sun.По данным газеты, 26 сентября сильное течение унесло туристку во время дайвинг-тура вокруг острова Пулау Реонг. Спасатели вели безуспешные поиски в течение восьми дней. В воскресенье местные жители выловили хищную рыбу."С пойманной акулой что-то было не так. Я думал, она проглотила пластик или рыболовную сеть. &lt;...&gt; Мы разделали ее, чтобы понять причину", — рассказал рыбак, нашедший тело женщины.Отмечается, что на останках все еще был черный гидрокостюм, который, как утверждается, носила пропавшая туристка.
https://ria.ru/20240917/akula-1973281727.html
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в мире, индонезия
В мире, Индонезия
Унесенную течением туристку нашли внутри акулы

The Sun: в Индонезии тело туристки, унесенной течением, нашли в желудке акулы

© Фото : Asia Pacific PressСпасатели во время поисков тела туристки, унесенной течением в Индонезии
Спасатели во время поисков тела туристки, унесенной течением в Индонезии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : Asia Pacific Press
Спасатели во время поисков тела туристки, унесенной течением в Индонезии
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Индонезии рыбаки нашли тело пропавшей 68-летней американки в желудке акулы, сообщил Sun.
По данным газеты, 26 сентября сильное течение унесло туристку во время дайвинг-тура вокруг острова Пулау Реонг. Спасатели вели безуспешные поиски в течение восьми дней. В воскресенье местные жители выловили хищную рыбу.
"С пойманной акулой что-то было не так. Я думал, она проглотила пластик или рыболовную сеть. <...> Мы разделали ее, чтобы понять причину", — рассказал рыбак, нашедший тело женщины.
Отмечается, что на останках все еще был черный гидрокостюм, который, как утверждается, носила пропавшая туристка.
Акула - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
На Канарских островах при нападении акулы погибла туристка из Германии
17 сентября, 21:29
 
В миреИндонезия
 
 
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