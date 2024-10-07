https://ria.ru/20241007/akula-1976415945.html
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области
Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:00
2024-10-07T07:00
2024-10-07T11:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976406882_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be2eea6409b57ed14f49a79c960ad696.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула.По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов варьируется от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше."Здесь более активные боевые действия. В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей. Есть плановые цели, но сейчас вот работали по срочной. Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед", — рассказал он.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
россия
курская область
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976406882_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc72d151864606da3e95e084cb7f60a5.jpg
Акула об отличиях боевых действий в Курской области
Акула
2024-10-07T07:00
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области
Артиллерист Акула: бои в Курской области отличаются от других направлений
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула.
По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов варьируется от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше.
"Здесь более активные боевые действия. В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей. Есть плановые цели, но сейчас вот работали по срочной. Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед", — рассказал он.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.