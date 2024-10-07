https://ria.ru/20241007/akula-1976415945.html

Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области

Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области

Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула. РИА Новости, 07.10.2024

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2024-10-07T07:00

2024-10-07T11:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

херсонская область

украина

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула.По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов варьируется от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше."Здесь более активные боевые действия. В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей. Есть плановые цели, но сейчас вот работали по срочной. Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед", — рассказал он.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html

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херсонская область

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Акула об отличиях боевых действий в Курской области Акула 2024-10-07T07:00 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, курская область, вооруженные силы украины, херсонская область , украина