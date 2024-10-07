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Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:00 07.10.2024 (обновлено: 11:00 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/akula-1976415945.html
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области
Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:00
2024-10-07T11:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула.По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов варьируется от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше."Здесь более активные боевые действия. В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей. Есть плановые цели, но сейчас вот работали по срочной. Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед", — рассказал он.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241007/morpekhi-1976244583.html
россия
курская область
херсонская область
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Акула об отличиях боевых действий в Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина
Артиллерист рассказал о специфике боев в Курской области

Артиллерист Акула: бои в Курской области отличаются от других направлений

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Работа артиллеристов в Курской области существенно отличается от той же в Херсонской области, рассказал РИА Новости командир расчета М-36 с позывным Акула.
По его словам, из-за активности противника ежедневный расход боеприпасов варьируется от 60 до 110 снарядов, однако порой бывает и больше.
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"Здесь более активные боевые действия. В Херсонской области их продвижению мешает Днепр. А здесь поля, деревни... Мы постоянно в работе — больше людей, больше техники, больше целей. Есть плановые цели, но сейчас вот работали по срочной. Не даем им никуда пройти, а сами двигаемся вперед", — рассказал он.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 20 тысяч военных и 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраина
 
 
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