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Центробанк объявил о начале "монетной недели" - РИА Новости, 07.10.2024
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23:23 07.10.2024 (обновлено: 23:41 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/aktsiya-1976861498.html
Центробанк объявил о начале "монетной недели"
Центробанк объявил о начале "монетной недели" - РИА Новости, 07.10.2024
Центробанк объявил о начале "монетной недели"
В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T23:23
2024-10-07T23:41
россия
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
монетка
ашан
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк."Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей стране. Обменять мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет", — говорится в заявлении.Уточняется, что в некоторых регионах участвуют такие сетевики, как "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Проверить наличие точек обмена в конкретном городе можно на сайте монетнаянеделя.рф.Регулятор отметил, что наибольшее количество участников акций представлено в ЮФО. В Москве есть несколько торговых точек сети "Монетка".Что касается банков, то, как указали в ЦБ, всего в мероприятии примут участие около четырех тысяч подразделений 159 банков и более 3,5 тысячи торговых точек.Во время предыдущей акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, россияне отдали более 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html
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россия, экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), монетка, ашан
Россия, Экономика, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Монетка, Ашан
Центробанк объявил о начале "монетной недели"

Центробанк России объявил о начале акции "Монетная неделя"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк.
"Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей стране. Обменять мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что в некоторых регионах участвуют такие сетевики, как "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Проверить наличие точек обмена в конкретном городе можно на сайте монетнаянеделя.рф.
Регулятор отметил, что наибольшее количество участников акций представлено в ЮФО. В Москве есть несколько торговых точек сети "Монетка".
Что касается банков, то, как указали в ЦБ, всего в мероприятии примут участие около четырех тысяч подразделений 159 банков и более 3,5 тысячи торговых точек.
Во время предыдущей акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, россияне отдали более 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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РоссияЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МонеткаАшан
 
 
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