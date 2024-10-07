https://ria.ru/20241007/aktsiya-1976861498.html

Центробанк объявил о начале "монетной недели"

Центробанк объявил о начале "монетной недели" - РИА Новости, 07.10.2024

Центробанк объявил о начале "монетной недели"

В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T23:23

2024-10-07T23:23

2024-10-07T23:41

россия

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

монетка

ашан

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк."Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей стране. Обменять мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет", — говорится в заявлении.Уточняется, что в некоторых регионах участвуют такие сетевики, как "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Проверить наличие точек обмена в конкретном городе можно на сайте монетнаянеделя.рф.Регулятор отметил, что наибольшее количество участников акций представлено в ЮФО. В Москве есть несколько торговых точек сети "Монетка".Что касается банков, то, как указали в ЦБ, всего в мероприятии примут участие около четырех тысяч подразделений 159 банков и более 3,5 тысячи торговых точек.Во время предыдущей акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, россияне отдали более 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html

https://ria.ru/20240913/kredity-1972365329.html

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россия, экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), монетка, ашан