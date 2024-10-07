Центробанк объявил о начале "монетной недели"
Центробанк России объявил о начале акции "Монетная неделя"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В России пройдет акция "Монетная неделя" по обмену мелочи на бумажные купюры, сообщил Центробанк.
"Акция пройдет с 7 по 20 октября по всей стране. Обменять мелочь на бумажные деньги можно не только в банках, но и в сетевых магазинах. В отделениях банков мелочь можно положить на счет", — говорится в заявлении.
Уточняется, что в некоторых регионах участвуют такие сетевики, как "Монетка", "Ашан", "Пятерочка" и "Чижик". Проверить наличие точек обмена в конкретном городе можно на сайте монетнаянеделя.рф.
Регулятор отметил, что наибольшее количество участников акций представлено в ЮФО. В Москве есть несколько торговых точек сети "Монетка".
Что касается банков, то, как указали в ЦБ, всего в мероприятии примут участие около четырех тысяч подразделений 159 банков и более 3,5 тысячи торговых точек.
Во время предыдущей акции, проходившей с 20 мая по 2 июня, россияне отдали более 31 миллиона монет, вернув в оборот 135 миллионов рублей.
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