https://ria.ru/20241007/aktivist-1976674219.html

Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист

Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист - РИА Новости, 07.10.2024

Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист

Большинство населения США не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, заявил РИА Новости активист из США Дэниел... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:50

2024-10-07T05:50

2024-10-07T11:44

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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Большинство населения США не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, заявил РИА Новости активист из США Дэниел Ковалик при посещении Донбасса. "Я, конечно, тот человек в Соединенных Штатах, кто настаивает на том, чтобы США прекратили поддержку Украины. И большинство американцев, как показывают проводимые опросы, согласны со мной — и эту помощь следует прекратить", — сказал РИА Новости Ковалик. Собеседник агентства рассказал, что посетил Донецк уже во второй раз. Первая его поездка состоялась в ноябре 2022 года, в то время, когда ВСУ регулярно вели огонь по мирным кварталам города из ствольной и реактивной артиллерии. В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

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в мире, украина, сша, донбасс, вооруженные силы украины