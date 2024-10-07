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Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист - РИА Новости, 07.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 07.10.2024 (обновлено: 11:44 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/aktivist-1976674219.html
Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист
Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист - РИА Новости, 07.10.2024
Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист
Большинство населения США не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, заявил РИА Новости активист из США Дэниел... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:50
2024-10-07T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Большинство населения США не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, заявил РИА Новости активист из США Дэниел Ковалик при посещении Донбасса. "Я, конечно, тот человек в Соединенных Штатах, кто настаивает на том, чтобы США прекратили поддержку Украины. И большинство американцев, как показывают проводимые опросы, согласны со мной — и эту помощь следует прекратить", — сказал РИА Новости Ковалик. Собеседник агентства рассказал, что посетил Донецк уже во второй раз. Первая его поездка состоялась в ноябре 2022 года, в то время, когда ВСУ регулярно вели огонь по мирным кварталам города из ствольной и реактивной артиллерии. В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
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в мире, украина, сша, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Большинство американцев против поддержки Украины, заявил активист

Активист Ковалик: большинство американцев выступает за прекращение помощи Киеву

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Большинство населения США не поддерживает оказание помощи Украине, об этом свидетельствуют и результаты опросов, заявил РИА Новости активист из США Дэниел Ковалик при посещении Донбасса.
"Я, конечно, тот человек в Соединенных Штатах, кто настаивает на том, чтобы США прекратили поддержку Украины. И большинство американцев, как показывают проводимые опросы, согласны со мной — и эту помощь следует прекратить", — сказал РИА Новости Ковалик.
Собеседник агентства рассказал, что посетил Донецк уже во второй раз. Первая его поездка состоялась в ноябре 2022 года, в то время, когда ВСУ регулярно вели огонь по мирным кварталам города из ствольной и реактивной артиллерии. В настоящее время, по его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону.
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