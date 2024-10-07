https://ria.ru/20241007/aksenov-1976685488.html

Аксенов поздравил Путина с днем рождения

Аксенов поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024

Аксенов поздравил Путина с днем рождения

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:08

2024-10-07T09:08

2024-10-07T09:08

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568829491_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_49e1fdb4a4b24230fdfbec78c5847175.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 72 года. "Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка", - написал Аксёнов в своём Telegram-канале. Он также подчеркнул, что президент РФ спас Крым от войны и геноцида. "Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину. Все колоссальные достижения нашей республики за прошедшие годы связаны с именем Путина, все ключевые проекты реализованы под личным контролем главы нашего государства", - подчеркнул Аксёнов. Глава Крыма также отметил, что Путин уже вошёл в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства. "Мы уверены, что все цели специальной военной операции, поставленные президентом, будут достигнуты. Что Победа будет за нами. Что наша страна выйдет из всех испытаний ещё более могучей и сплоченной", - отметил Аксенов.

https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html

https://ria.ru/20241007/putin-1976683674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей аксенов (политик), владимир путин