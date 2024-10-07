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Аксенов поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
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09:08 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/aksenov-1976685488.html
Аксенов поздравил Путина с днем рождения
Аксенов поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2024
Аксенов поздравил Путина с днем рождения
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:08
2024-10-07T09:08
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы. Президент РФ Владимир Путин в понедельник отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 72 года. "Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка", - написал Аксёнов в своём Telegram-канале. Он также подчеркнул, что президент РФ спас Крым от войны и геноцида. "Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину. Все колоссальные достижения нашей республики за прошедшие годы связаны с именем Путина, все ключевые проекты реализованы под личным контролем главы нашего государства", - подчеркнул Аксёнов. Глава Крыма также отметил, что Путин уже вошёл в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства. "Мы уверены, что все цели специальной военной операции, поставленные президентом, будут достигнуты. Что Победа будет за нами. Что наша страна выйдет из всех испытаний ещё более могучей и сплоченной", - отметил Аксенов.
https://ria.ru/20241007/putin-1976668900.html
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россия, сергей аксенов (политик), владимир путин
Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Аксенов поздравил Путина с днем рождения

Аксенов: под руководством Путина Россия вернула себе статус великой державы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что под руководством Владимира Путина Россия, стоявшая в конце девяностых на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 72 года.
Президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Президент Никарагуа поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 03:27
"Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка", - написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что президент РФ спас Крым от войны и геноцида.
"Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину. Все колоссальные достижения нашей республики за прошедшие годы связаны с именем Путина, все ключевые проекты реализованы под личным контролем главы нашего государства", - подчеркнул Аксёнов.
Глава Крыма также отметил, что Путин уже вошёл в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства.
"Мы уверены, что все цели специальной военной операции, поставленные президентом, будут достигнуты. Что Победа будет за нами. Что наша страна выйдет из всех испытаний ещё более могучей и сплоченной", - отметил Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Москалькова поздравила Путина с днем рождения
Вчера, 08:43
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
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