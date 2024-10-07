https://ria.ru/20241007/aksakov-1976375304.html

Анатолий Аксаков: каждая семья должна иметь финансовую подушку безопасности

Анатолий Аксаков: каждая семья должна иметь финансовую подушку безопасности - РИА Новости, 07.10.2024

Анатолий Аксаков: каждая семья должна иметь финансовую подушку безопасности

Осенью в Государственной думе начнется обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T10:00

2024-10-07T10:00

2024-10-07T10:00

интервью

россия

китай

анатолий аксаков

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Осенью в Государственной думе начнется обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В интервью РИА Новости он рассказал о том, где выгоднее хранить сбережения, возможно ли будет скоро получить кредит в цифровых рублях, задумались ли власти над увеличением страхового покрытия по вкладам, и какие налоги ожидают майнеров. Беседовала Яна Чурочкина.– Приостановка подозрительных операций в банках на два дня уже заработала. Но появились и побочные проблемы – некоторые клиенты столкнулись с ограничениями переводов, хотя они и не мошеннические...– Признаков перевода денег без добровольного согласия всего шесть, и они утверждены Банком России. При выявлении даже одного из них банк обязан на два дня приостановить перевод или отказать в совершении операции. После этого банк связывается с клиентом через смс или пуш-уведомление. Если человек подтвердит свое намерение или совершит операцию повторно, то банк незамедлительно исполнит его распоряжение, до истечения этих двух дней. При этом важно отметить, что человек не органичен полностью распоряжаться своими деньгами – он может совершить другие операции онлайн или в отделении банка.– Планируется ли распространить "период охлаждения" на кредитование?– Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила ввести "период охлаждения" перед выдачей кредита, если банк заметит признаки мошенничества, подобно механизму "охлаждения" в части денежных переводов. Действительно, для людей это будет дополнительная защита от мошенников, которые все активнее задействуют импульсивные взятия кредитов. Однако для реализации инициативы потребуется разработать методику, по которой банки будут определять, что обратившийся за кредитом клиент находится под воздействием механизмов социальной инженерии. Это важно, чтобы не было ошибки, и приостановка не затронула заемщиков, которым срочно нужны деньги, скажем, на лекарства или операцию – ведь срок получения кредита увеличится. В ЦБ готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам для периода охлаждения на кредитование. Думаю, что осенью этот законопроект будет внесен в Госдуму.– Вы говорили, что в России могут появиться новые льготные программы ипотеки. Есть подвижки?– В осеннюю сессию совместно с экспертами и с представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки. В первую очередь, это касается тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и промышленное. По результатам этих обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку и будут понятны конкретные сроки появления новых программ.Мы изучаем варианты, поскольку есть проблемы с кадрами. Стране нужны айтишники – и их надо стимулировать, в том числе и с помощью жилья. Это могут быть очень адресные точечные программы, без массового использования.Естественно, это не будет влиять на процентные ставки и создавать проблемы, в том числе, для макроэкономики. Я считаю, что массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт.– ЦБ предложил обязать крупные банки и торговые точки давать возможность проведения операций с цифровым рублем к июлю 2025 года, реально ли это? Насколько популярен будет такой способ оплаты у граждан?– Многое будет зависеть от того, как будет проведена разъяснительная работа с населением и бизнесом, какие параметры и преимущества будут заложены в функционал цифрового рубля. Деньги в кошельках цифрового рубля не будут приносить процентов, но платежи с их использованием могут быть безопаснее и дешевле. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными.– Вы сами готовы получать зарплату в цифровых рублях?– Я – участник тестирования цифрового рубля. Оплата цифровым рублем очень похожа на платежи по безналу. Цифровой рубль является полноценной формой национальной валюты Российской Федерации – наряду с наличной и безналичной. Поэтому я готов получать свою зарплату в цифровых рублях.Задача перейти полностью перейти на расчеты в цифровых рублях никогда не ставилась. В будущем платежи по-прежнему будут осуществляться в той из трех доступных форм рубля, которая удобнее для плательщика.– Возможно ли будет кредитование в цифровых валютах?– Пока функция кредитования применительно к розничной модели цифрового рубля не предусмотрена. Но некоторые банки уже опасаются, что цифровой рубль отнимет у них хлеб. А ряд банков предложили варианты использования цифрового рубля как кредитного ресурса. И мы сейчас изучаем их предложения. Я допускаю, что мы к этому придем, но пока тема только обсуждается.– С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России, для чего он был принят?– Целью этого закона является создание условий для развития системы международных расчетов, а также привлечение иностранных инвестиций для финансирования отечественной экономики, что особенно важно в условиях текущего санкционного давления. Закон не запрещает открытие филиалов банками из недружественных стран, однако, учитывая, что филиалы будут обязаны соблюдать российские законы, касающиеся антисанкционной политики, главными интересантами захода на российский банковский рынок будут банки из дружественных государств.Ко мне поступают сигналы из дружеских стран о желании открыть у нас филиалы, готовности войти в капитал. Например, банки из Китая, Вьетнама также рассматривают варианты открытия филиалов в России.– Недавно вы поддержали законопроект, разрешающий банкам дистанционно открывать гражданам счета эскроу – что это даст?– Сейчас по "антиотмывочному" закону открывать счета эскроу без явки заявителя либо представителя клиента нельзя. Мы готовили этот законопроект, чтобы сделать путь при совершении ипотечных сделок проще, не создав дополнительных рисков. Технологическое развитие финансового сектора вполне позволяет эти вопросы решить. Законопроект позволит людям в ряде случаев удаленно открывать эскроу-счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.Сейчас покупателям жилья в ипотеку часто приходится обращаться в два разных банка. Один банк выдает кредит застройщику, а другой – ипотеку для покупателя. Если в районе строительства нет отделений банка, который финансирует строительство, особенно если он покупает жилье в другом регионе, покупателю придется потратить дополнительно средства на поездку туда или отказаться от покупки. В свою очередь застройщики теряют клиента, что в конечном счете влияет на процентные ставки по проектному финансированию, которые зависят от того, сколько денег на счетах эскроу.Дистанционное открытие эскроу-счетов повысит доступность покупки жилья в новостройках и упростит работу для застройщиков и банков, что поможет развитию жилищного строительства. Рассчитываем принять закон в осеннюю сессию.– Какую прибыль получит банковский сектор по итогам 2024 года, может ли она превысить четыре триллиона рублей?– Наш банковский сектор в нынешних условиях стабилен и устойчив – и я с таким прогнозом, пожалуй, соглашусь. Так, что можете считать его и моим. Растет кредитный портфель банков, в первую очередь, корпоративный, растут их активы, а значит увеличивается процентный доход при высокой ставке.Существенного роста отчислений в резервы не происходит, размер маржи практически не изменился, уменьшаются операционные расходы. Фактическая прибыль российского банковского сектора, то есть за вычетом дивидендов, в августе составила 435 миллиардов рублей, что на 42% больше, чем в июле. В ее росте сыграли свою роль и разовые факторы, значительный рост прибыли связан с переоценкой валютных активов. Пожалуй, если что-то и может повлиять на прогноз, то это как раз разовые факторы. Но это может произойти как в сторону увеличения, так и уменьшения. Жизнь нас рассудит. Но пусть осуществится позитивный сценарий.– Какие подходы к налогообложению майнеров сейчас обсуждаются?– Сейчас Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) обсуждает с Минфином и ФНС подходы к налоговому регулированию майнинга и майнеров. АПМ также разработала и предложила законодателям концепцию налогообложения, в которой выступает за налогообложение после списания криптовалют с кошелька.Минфин же рассматривает введение акциза на электроэнергию для майнеров, который будет взиматься до введения налога на прибыль майнеров. Это разумно, поскольку оценить расход электроэнергии проще, чем стоимость добытой криптовалюты, так как майнеры могут декларировать не все свои криптокошельки и доходы. Думаю, что для крупных майнеров акцизы вряд ли станут большой проблемой. Крупные предприятия легче и быстрее смогут адаптироваться к нововведениям.– Минфин РФ предложил ввести ипотечные каникулы для семей с детьми сроком до полутора лет вместо полугода, как это повлияет на банки, есть ли риски для финансового рынка?– Считаю, что принятие этого закона благотворно скажется как на положении кредиторов – банков, так и заемщиков: для них снижаются риски возможных дефолтов, что, в свою очередь, уменьшает риски для финансовой стабильности кредиторов.– Госдума сможет принять закон о жилищно-накопительных вкладах до конца года? Когда он может вступить в силу?– Напомню, что с помощью таких вкладов люди смогут накапливать средства для первоначального взноса по ипотеке. Размер ставок по жилищно-накопительным вкладам в настоящий момент обсуждается. Полагаю, что ясность в этом вопросе наступит во время доработки проекта ко второму чтению. Думаю, что сохранится повышенное страховое покрытие по ним, что, в свою очередь, укрепит доверие граждан к такому инструменту. По моим прогнозам, закон будет принят в конце этого года, и можно ожидать вступления его в силу весной будущего года.– С учетом того, что многие россияне стали копить деньги на вкладах из-за дороговизны ипотеки и высоких ставок – нет ли необходимости поднять страховое покрытие по вкладам с текущих 1,4 миллиона рублей до двух-трех миллионов рублей?– Статистика говорит нам, что установленный в 2014 году лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей покрывает 98% всех счетов – по количеству на середину текущего года, – то есть выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика. Но если смотреть по сумме вкладов, то под страховой защитой находится около 57% от общего объема. И я считаю, пришло время обсудить развитие системы страхования вкладов, подумать о повышении привлекательности долгосрочных рублевых сбережений для граждан. Это будет способствовать также укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики.Сегодня мы обсуждаем предложенные Банком России изменения: предлагается повысить до двух миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях – на срок от одного года до трех лет.По безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет регулятор предлагает увеличить сумму страховки до 2,8 миллиона рублей. Также предлагается увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей, чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы. Так что изменения на первый взгляд и незаметные, но задаче защиты сбережений граждан вполне соответствуют.– Как вы посоветуете хранить сейчас сбережения: на вкладах, в акциях или лучше покупать что-то дорогое?– В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах.Мой совет будет традиционен – каждая семья должна, по возможности, иметь подушку финансовой безопасности. Обычно это сумма в размере расходов на два-три месяца. Часть этих средств можно разместить на вклад, с которого их можно в любой момент снять. А если ваши личные финансы позволяют, решив первую задачу, или вы копите, например, на крупную покупку – то можно подумать и о срочном вкладе, проценты по которому выше.Что касается инвестирования денег на фондовый рынок – на такой шаг надо решаться, если решены две первые задачи, есть некоторые знания о том, как рынок работает, какие инструменты вам доступны, и какие риски им присущи. Ну, и понимать, что на финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери.По поводу дорогих покупок, я бы скорее подумал о том, чтобы решение о них принималось, пусть и с учетом инфляционных ожиданий, но все-таки с точки зрения их нужности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, китай, анатолий аксаков