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Гладков поручил поддержать белгородских аграриев из малого бизнеса - РИА Новости, 07.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:31 07.10.2024 (обновлено: 14:46 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/agrarii-1976776801.html
Гладков поручил поддержать белгородских аграриев из малого бизнеса
Гладков поручил поддержать белгородских аграриев из малого бизнеса - РИА Новости, 07.10.2024
Гладков поручил поддержать белгородских аграриев из малого бизнеса
Сельхозпроизводители Белгородской области, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова получат поддержку в... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:31
2024-10-07T14:46
белгородская область
вячеслав гладков
андрей антоненко
поддержка бизнеса
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БЕЛГОРОД, 7 окт – РИА Новости. Сельхозпроизводители Белгородской области, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова получат поддержку в виде выплат в размере трех МРОТ на сотрудника, это коснется почти 250 хозяйствующих субъектов и свыше 3,4 тысячи человек, сообщила пресс-служба правительства региона. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили введение дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях муниципальных образований области по отраслям. Врио замгубернатора области по сельскому хозяйству Андрей Антоненко озвучил еще три новые меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Первая предполагает продление сроков уплаты налогов и страховых взносов на виды экономической деятельности хозяйствующих субъектов в сфере АПК, у которых в течение периода проведения СВО доходы снизились более чем на 30%. "Потенциальными получателями данной меры поддержки могут стать 82 хозяйствующих субъекта в сфере сельского хозяйства", - подчеркнул Антоненко, слова которого приводятся в сообщении. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК на территории приграничных районов Белгородской области предлагается на возмещение затрат на оплату труда работников выплатить единовременную выплату в размере трех МРОТ на каждого работника. "Планируемый размер поддержки составит около 200 миллионов рублей для 247 хозяйствующих субъектов с общим количество работающих сотрудников – 3460", - пояснил Гладков. По словам врио замгубернатора, планируется оказать помощь за счет федерального бюджета. В целях возобновления сельхоздеятельности для субъектов МСП в сфере АПК, которые в настоящее время не имеют возможность использовать в полном объеме материально-техническую базу, за счет средств областного бюджета предлагается для них выплатить грант на возобновление деятельности, но на других наиболее безопасных территориях Белгородской области. "Именно та деятельность, которая не требует наличия больших земельных участков и ресурсов. Большинство ИП у нас готовы возобновить деятельность, например, по выращиванию борщевого набора, по переработке сельхозпродукции, садоводства и рыбоводства", - обозначил Антоненко. Предполагается, что сумма гранта на развитие овощеводства, ягодоводства, пчеловодства составит до 5 миллионов рублей, на переработку сельхозпродукции, развитие рыбоводства – до 8 миллионов рублей. Прогнозируемый бюджет программы по грантовой поддержке - 150 миллионов рублей. "Процедура должна быть максимально публичной. Нужны списки этих конкретных сельхозтоваропроизводителей, кто хочет получить такую поддержку… Это люди, которые живут на земле, они производят свой качественный продукт. Нам важно, чтобы они остались жить и работать у нас в области. Мы выделим эти 150 миллионов рублей, конечно, окажем им поддержку", - подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20241007/gladkov-1976776461.html
https://ria.ru/20241006/sotssfera-1976423023.html
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вячеслав гладков, андрей антоненко, поддержка бизнеса
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Андрей Антоненко, Поддержка бизнеса

Гладков поручил поддержать белгородских аграриев из малого бизнеса

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 7 окт – РИА Новости. Сельхозпроизводители Белгородской области, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, по поручению губернатора региона Вячеслава Гладкова получат поддержку в виде выплат в размере трех МРОТ на сотрудника, это коснется почти 250 хозяйствующих субъектов и свыше 3,4 тысячи человек, сообщила пресс-служба правительства региона.
В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили введение дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на приграничных территориях муниципальных образований области по отраслям.
Врио замгубернатора области по сельскому хозяйству Андрей Антоненко озвучил еще три новые меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Первая предполагает продление сроков уплаты налогов и страховых взносов на виды экономической деятельности хозяйствующих субъектов в сфере АПК, у которых в течение периода проведения СВО доходы снизились более чем на 30%.
"Потенциальными получателями данной меры поддержки могут стать 82 хозяйствующих субъекта в сфере сельского хозяйства", - подчеркнул Антоненко, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Гладков поручил ввести новую меру поддержки для белгородских НКО
Вчера, 14:29
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК на территории приграничных районов Белгородской области предлагается на возмещение затрат на оплату труда работников выплатить единовременную выплату в размере трех МРОТ на каждого работника. "Планируемый размер поддержки составит около 200 миллионов рублей для 247 хозяйствующих субъектов с общим количество работающих сотрудников – 3460", - пояснил Гладков.
По словам врио замгубернатора, планируется оказать помощь за счет федерального бюджета. В целях возобновления сельхоздеятельности для субъектов МСП в сфере АПК, которые в настоящее время не имеют возможность использовать в полном объеме материально-техническую базу, за счет средств областного бюджета предлагается для них выплатить грант на возобновление деятельности, но на других наиболее безопасных территориях Белгородской области.
"Именно та деятельность, которая не требует наличия больших земельных участков и ресурсов. Большинство ИП у нас готовы возобновить деятельность, например, по выращиванию борщевого набора, по переработке сельхозпродукции, садоводства и рыбоводства", - обозначил Антоненко.
Предполагается, что сумма гранта на развитие овощеводства, ягодоводства, пчеловодства составит до 5 миллионов рублей, на переработку сельхозпродукции, развитие рыбоводства – до 8 миллионов рублей. Прогнозируемый бюджет программы по грантовой поддержке - 150 миллионов рублей.
"Процедура должна быть максимально публичной. Нужны списки этих конкретных сельхозтоваропроизводителей, кто хочет получить такую поддержку… Это люди, которые живут на земле, они производят свой качественный продукт. Нам важно, чтобы они остались жить и работать у нас в области. Мы выделим эти 150 миллионов рублей, конечно, окажем им поддержку", - подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
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