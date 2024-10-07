https://ria.ru/20241007/aes-1976784599.html

Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС

Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС - РИА Новости, 07.10.2024

Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T15:12

2024-10-07T15:12

2024-10-07T15:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

астана

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ми-6

снг

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС, в частности, Ми-6 и ГУР Украины разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, связывающих атомные станции в РФ с национальной энергосистемой России. Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане опубликован на сайте СВР. "Имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России. В частности, Ми-6 и главное управление разведки министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, астана, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-6, снг, в мире