https://ria.ru/20241007/aes-1976784599.html
Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС
Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС - РИА Новости, 07.10.2024
Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T15:12
2024-10-07T15:12
2024-10-07T15:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
астана
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ми-6
снг
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС, в частности, Ми-6 и ГУР Украины разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, связывающих атомные станции в РФ с национальной энергосистемой России. Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Астане опубликован на сайте СВР. "Имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России. В частности, Ми-6 и главное управление разведки министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, астана, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ми-6, снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Астана, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ми-6, СНГ, В мире
Нарышкин обвинил западные спецслужбы в подготовке провокаций на АЭС
Нарышкин: западные спецслужбы готовили украинские ДРГ для провокаций на АЭС в РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, готовили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для провокаций на ряде российских АЭС, в частности, Ми-6 и ГУР Украины разрабатывали операцию по подрыву ЛЭП, связывающих атомные станции в РФ с национальной энергосистемой России.
Текст выступления Нарышкина на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ
в Астане
опубликован на сайте СВР.
"Имеющиеся данные указывают на то, что западные спецслужбы, прежде всего британская Ми-6, вели системную подготовку украинских ДРГ для организации провокаций на ряде атомных электростанций в России. В частности, Ми-6 и главное управление разведки министерства обороны Украины разрабатывали операцию по подрыву линий электропередачи, связывающих атомные станции с национальной энергосистемой России", - сказал Нарышкин.