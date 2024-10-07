В Адыгее бывшему охраннику вынесли приговор за убийство сотрудника почты
В Адыгее бывшему охраннику дали 12 лет тюрьмы за убийство сотрудника почты
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Майкопский суд назначил 12 лет колонии строгого режима бывшему сотруднику вневедомственной охраны за убийство и расчленение сотрудника "Почты России", следует из релиза надзорного ведомства Адыгеи.
В апреле в прокуратуре заявили, что сотрудник вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", работая на контрольно-пропускном пункте отделения "Почты России" в Майкопе, убил своего знакомого - 22-летнего работника почтового отделения. Охранник выстрелил из служебного оружия ему в шею. От полученного ранения тот скончался на месте.
Затем фигурант вместе с другом расчленили тело погибшего. Останки они выкинули в мусорный контейнер около отделения, которые позже обнаружили на мусорном полигоне. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отмечалось также, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжкого преступления против собственности.
"Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФГУП "Охрана"… С учетом позиции государственного обвинения и непогашенной судимости подсудимого суд приговорил его окончательно к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 55 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным объединённой пресс-службы суда республики, частично удовлетворен иск родственников погибшего за моральный ущерб - с подсудимого взыскано 3 миллиона рублей. Сам обвиняемый в судебном заседании вину в преступлении признал не полностью.