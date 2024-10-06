https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976656987.html
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 06.10.2024
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте
Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:01
2024-10-06T22:01
2024-10-06T23:25
специальная военная операция на украине
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владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной", — отметил он.По словам эксперта, главе киевского режима очень повезет, если он сможет сбежать из страны. В таком случае он сможет забрать наворованные деньги и жить во Флориде или на Карибах, предположил аналитик."Если бы я был страховым агентом и застраховал жизнь Зеленского, то я бы уже искал новую работу, потому что мое начальство было бы в ярости из-за высокой вероятности, что придется выплачивать", — резюмировал Джонсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
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в мире, украина, флорида, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флорида, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте
Джонсон: Зеленского могут физически ликвидировать