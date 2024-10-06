Рейтинг@Mail.ru
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 06.10.2024 (обновлено: 23:25 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976656987.html
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте - РИА Новости, 06.10.2024
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте
Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:01
2024-10-06T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
флорида
владимир зеленский
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной", — отметил он.По словам эксперта, главе киевского режима очень повезет, если он сможет сбежать из страны. В таком случае он сможет забрать наворованные деньги и жить во Флориде или на Карибах, предположил аналитик."Если бы я был страховым агентом и застраховал жизнь Зеленского, то я бы уже искал новую работу, потому что мое начальство было бы в ярости из-за высокой вероятности, что придется выплачивать", — резюмировал Джонсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976643620.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
украина
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, флорида, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флорида, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины
Зеленского призвали готовиться к худшему из-за ситуации на фронте

Джонсон: Зеленского могут физически ликвидировать

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимира Зеленского могут ликвидировать из-за провалов на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я не вижу, чтобы у Зеленского был шанс физически пережить это, потому что по мере ухудшения военной ситуации политическая борьба будет становиться все более экстремальной", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Замечательная идея". В США отреагировали на план атаки Зеленского
Вчера, 19:40
По словам эксперта, главе киевского режима очень повезет, если он сможет сбежать из страны. В таком случае он сможет забрать наворованные деньги и жить во Флориде или на Карибах, предположил аналитик.
"Если бы я был страховым агентом и застраховал жизнь Зеленского, то я бы уже искал новую работу, потому что мое начальство было бы в ярости из-за высокой вероятности, что придется выплачивать", — резюмировал Джонсон.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
Вчера, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФлоридаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Верховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала