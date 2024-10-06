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В Киеве прогремели взрывы, пишут местные СМИ

В Киеве прогремели взрывы, пишут местные СМИ - РИА Новости, 06.10.2024

В Киеве прогремели взрывы, пишут местные СМИ

Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T23:29

2024-10-06T23:29

2024-10-06T23:37

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинское агентство УНИАН."Взрывы слышны на левом берегу в Киеве", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит тревога.Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976382073.html

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в мире, киев, россия, харьков, вооруженные силы украины