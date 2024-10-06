https://ria.ru/20241006/vzryvy-1976575348.html

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:56

2024-10-06T02:56

2024-10-06T02:56

специальная военная операция на украине

винницкая область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

киев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Винницкая область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Винницкой области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241006/odessa-1976574702.html

https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html

винницкая область

россия

киев

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винницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, киев