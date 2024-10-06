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На семейные выплаты с 2026 года заложено более ста миллиардов рублей

На семейные выплаты с 2026 года заложено более ста миллиардов рублей - РИА Новости, 06.10.2024

На семейные выплаты с 2026 года заложено более ста миллиардов рублей

Более 100 миллиардов рублей заложено ежегодно на семейные налоговые выплаты, которые начнутся в России с 2026 года, следует из материалов к проекту федерального РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T02:48

2024-10-06T02:48

2024-10-06T02:48

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей заложено ежегодно на семейные налоговые выплаты, которые начнутся в России с 2026 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета, с которыми ознакомились РИА Новости. Президент России Владимир Путин в середине июля подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Согласно материалам к проекту трехлетнего бюджета, на осуществление такой ежегодной семейной выплаты в 2026 году заложено более 101 миллиарда рублей, а в 2027 году – около 108 миллиардов рублей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин сможет подать заявление на получение выплаты в территориальный орган Соцфонда РФ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.

https://ria.ru/20240930/vyplaty-1975399383.html

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россия, владимир путин, экономика