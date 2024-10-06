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Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США - РИА Новости, 06.10.2024
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07:10 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/vybory-1976582804.html
Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США
Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США - РИА Новости, 06.10.2024
Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США
Несколько русскоязычных жителей района Брайтон-Бич в Нью-Йорке поделились с РИА Новости, что на предстоящих президентских выборах в США будут голосовать за... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:10
2024-10-06T07:10
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НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Несколько русскоязычных жителей района Брайтон-Бич в Нью-Йорке поделились с РИА Новости, что на предстоящих президентских выборах в США будут голосовать за Дональда Трампа, приписав ему в заслуги сотрудничество с Израилем, сильную экономику и решительность. Выборы президента США состоятся почти через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Как объяснил агентству один из жителей Брайтон-Бич, Михаил, в ноябре он проголосует за Трампа, потому что экс-глава Белого дома выступает "за Америку". "Я хочу, чтобы Америка была сильной, чтобы она не была такая, какая она стала с этим правлением (при администрации Байдена и Харрис – ред.)", – поделился мужчина. Соперница Трампа Харрис, отметил он, не принесла "ничего хорошего" за свое вице-президентство. "Я не видел, чтобы здесь работали производства. Я вижу только наоборот, все поднимается в цене: бензин, экономика. Купить надо что-то – в два раза больше сегодня", – подчеркнул Михаил. Еще одна жительница Брайтон-Бич, Алла, была коротка в объяснении своего выбора: "За Трампа! Пацан сказал - пацан сделал". По ее словам, "у Израиля не было такого друга, как Трамп, и не будет", и никакая Харрис его не заменит. Другой житель нью-йоркского района, Валерий, также пообещал отдать свой голос за экс-хозяина Белого дома на предстоящих выборах. Как заверил мужчина, Трамп более решительный и принимает "более правильные позиции в отношении международной жизни, в частности, в отношении Израиля". В недостатки Харрис мужчина приписал провалившуюся миграционную политику и ее позицию по отношению к Израилю. "Я считаю, что она проявила себя отрицательно, и вряд ли она будет хорошим президентом. Может быть, она внешне будет и представительно выглядеть, я не спорю, женщина многим нравится. Но как человек действия – сомневаюсь", – добавил Валерий.
https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html
https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html
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израиль, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, в мире
Израиль, США, Америка, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире
Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США

Жители Брайтон-Бич поделились, что на выборах в США будут голосовать за Трампа

© РИА Новости / Лариса Саенко Жители русскоязычной общины в Нью-Йорке
Жители русскоязычной общины в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Лариса Саенко
Жители русскоязычной общины в Нью-Йорке . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Несколько русскоязычных жителей района Брайтон-Бич в Нью-Йорке поделились с РИА Новости, что на предстоящих президентских выборах в США будут голосовать за Дональда Трампа, приписав ему в заслуги сотрудничество с Израилем, сильную экономику и решительность.
Выборы президента США состоятся почти через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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Как объяснил агентству один из жителей Брайтон-Бич, Михаил, в ноябре он проголосует за Трампа, потому что экс-глава Белого дома выступает "за Америку".
"Я хочу, чтобы Америка была сильной, чтобы она не была такая, какая она стала с этим правлением (при администрации Байдена и Харрис – ред.)", – поделился мужчина.
Соперница Трампа Харрис, отметил он, не принесла "ничего хорошего" за свое вице-президентство.
"Я не видел, чтобы здесь работали производства. Я вижу только наоборот, все поднимается в цене: бензин, экономика. Купить надо что-то – в два раза больше сегодня", – подчеркнул Михаил.
Еще одна жительница Брайтон-Бич, Алла, была коротка в объяснении своего выбора: "За Трампа! Пацан сказал - пацан сделал".
По ее словам, "у Израиля не было такого друга, как Трамп, и не будет", и никакая Харрис его не заменит.
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Другой житель нью-йоркского района, Валерий, также пообещал отдать свой голос за экс-хозяина Белого дома на предстоящих выборах. Как заверил мужчина, Трамп более решительный и принимает "более правильные позиции в отношении международной жизни, в частности, в отношении Израиля".
В недостатки Харрис мужчина приписал провалившуюся миграционную политику и ее позицию по отношению к Израилю.
"Я считаю, что она проявила себя отрицательно, и вряд ли она будет хорошим президентом. Может быть, она внешне будет и представительно выглядеть, я не спорю, женщина многим нравится. Но как человек действия – сомневаюсь", – добавил Валерий.
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ИзраильСШААмерикаДональд ТрампКамала ХаррисВ мире
 
 
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