https://ria.ru/20241006/vybory-1976582804.html

Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США

Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США - РИА Новости, 06.10.2024

Жители Брайтон-Бич назвали своего фаворита на выборах в США

Несколько русскоязычных жителей района Брайтон-Бич в Нью-Йорке поделились с РИА Новости, что на предстоящих президентских выборах в США будут голосовать за... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:10

2024-10-06T07:10

2024-10-06T07:10

израиль

сша

америка

дональд трамп

камала харрис

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/41874/12/418741297_0:81:800:531_1920x0_80_0_0_f6faa9d3a7587c07cb92265901d7472a.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 6 окт – РИА Новости. Несколько русскоязычных жителей района Брайтон-Бич в Нью-Йорке поделились с РИА Новости, что на предстоящих президентских выборах в США будут голосовать за Дональда Трампа, приписав ему в заслуги сотрудничество с Израилем, сильную экономику и решительность. Выборы президента США состоятся почти через месяц, 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Как объяснил агентству один из жителей Брайтон-Бич, Михаил, в ноябре он проголосует за Трампа, потому что экс-глава Белого дома выступает "за Америку". "Я хочу, чтобы Америка была сильной, чтобы она не была такая, какая она стала с этим правлением (при администрации Байдена и Харрис – ред.)", – поделился мужчина. Соперница Трампа Харрис, отметил он, не принесла "ничего хорошего" за свое вице-президентство. "Я не видел, чтобы здесь работали производства. Я вижу только наоборот, все поднимается в цене: бензин, экономика. Купить надо что-то – в два раза больше сегодня", – подчеркнул Михаил. Еще одна жительница Брайтон-Бич, Алла, была коротка в объяснении своего выбора: "За Трампа! Пацан сказал - пацан сделал". По ее словам, "у Израиля не было такого друга, как Трамп, и не будет", и никакая Харрис его не заменит. Другой житель нью-йоркского района, Валерий, также пообещал отдать свой голос за экс-хозяина Белого дома на предстоящих выборах. Как заверил мужчина, Трамп более решительный и принимает "более правильные позиции в отношении международной жизни, в частности, в отношении Израиля". В недостатки Харрис мужчина приписал провалившуюся миграционную политику и ее позицию по отношению к Израилю. "Я считаю, что она проявила себя отрицательно, и вряд ли она будет хорошим президентом. Может быть, она внешне будет и представительно выглядеть, я не спорю, женщина многим нравится. Но как человек действия – сомневаюсь", – добавил Валерий.

https://ria.ru/20241005/gadalka-1976473218.html

https://ria.ru/20241004/tramp-1976372142.html

https://ria.ru/20241006/mask-1976573887.html

израиль

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, сша, америка, дональд трамп, камала харрис, в мире