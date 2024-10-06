https://ria.ru/20241006/vsu-1976626166.html

На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР

На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР - РИА Новости, 07.10.2024

На Западе заявили о ловушке для ВСУ в ДНР

Городу Курахово в ДНР грозит окружение из-за наступления российских войск и невозможности ВСУ отступать на север, заявил британский эксперт Александр Меркурис в РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-06T16:11

2024-10-06T16:11

2024-10-07T00:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

россия

запорожская область

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Городу Курахово в ДНР грозит окружение из-за наступления российских войск и невозможности ВСУ отступать на север, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинские войска не могут отступать из Курахово на север, так как на их пути находится Кураховское водохранилище", — отметил он.По словам аналитика, российские военные также вплотную подходят к населенным пунктам вокруг города, что ставит Курахово под угрозу окружения.В четверг заместитель командира штурмового подразделения Южной группировки войск с позывным Юрист рассказал РИА Новости, что освобождение Максимильяновки позволит создать плацдарм для взятия укрепленного района ВСУ на Кураховском направлении. По его словам, противник пытается огрызаться, но российские войска пресекают все их усилия, предотвращая любые попытки снабжать позиции или провести ротацию.Минобороны 25 сентября отчиталось об освобождении села Острое, соседнего с Максимильяновкой. Фактически это говорит о взятии укрепрайона ВСУ на Кураховском направлении в клещи.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Город, освобожденный 3 октября, был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские подразделения смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово.

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

https://ria.ru/20241006/myatezh-1976624845.html

украина

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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безопасность, украина, донецкая народная республика, россия, запорожская область, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф