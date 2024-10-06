https://ria.ru/20241006/vsu-1976604795.html
ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 06.10.2024
ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:59
2024-10-06T11:59
2024-10-06T11:59
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 окт — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 "прилетов" со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Князе-Григорьевка, Чулаковка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Новая Маячка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ более 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 6 окт — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 41 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 8 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 17 "прилетов" со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Князе-Григорьевка, Чулаковка, Алешки, Пролетарка, Корсунка, Новая Маячка.