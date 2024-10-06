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В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам - РИА Новости, 06.10.2024
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10:16 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/vklady-1976598469.html
В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам
В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам - РИА Новости, 06.10.2024
В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам
В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T10:16
2024-10-06T10:16
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сегодня мы обсуждаем предложенные Банком России изменения - предлагается повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет", - сказал он. Также Аксаков добавил, что по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет регулятор предлагает увеличить сумму страховки до 2,8 миллиона рублей. Также предлагается увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей, чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы. Так что изменения на первый взгляд и незаметные, но задаче защиты сбережений граждан вполне соответствуют. Депутат отметил, что по статистике установленный в 2014 году лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей покрывает 98% всех счетов - по количеству на середину текущего года, - то есть выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика. Но если смотреть по сумме вкладов, то под страховой защитой находится около 57% от общего объема. "Я считаю, пришло время обсудить развитие системы страхования вкладов - подумать о повышении привлекательности долгосрочных рублевых сбережений для граждан. Это будет способствовать также укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики", - заключил Аксаков.
https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам

Аксаков: в Госдуме обсуждают повышение лимита страховки по долгосрочным вкладам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сегодня мы обсуждаем предложенные Банком России изменения - предлагается повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет", - сказал он.
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Также Аксаков добавил, что по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет регулятор предлагает увеличить сумму страховки до 2,8 миллиона рублей. Также предлагается увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей, чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы. Так что изменения на первый взгляд и незаметные, но задаче защиты сбережений граждан вполне соответствуют.
Депутат отметил, что по статистике установленный в 2014 году лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей покрывает 98% всех счетов - по количеству на середину текущего года, - то есть выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика. Но если смотреть по сумме вкладов, то под страховой защитой находится около 57% от общего объема.
"Я считаю, пришло время обсудить развитие системы страхования вкладов - подумать о повышении привлекательности долгосрочных рублевых сбережений для граждан. Это будет способствовать также укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики", - заключил Аксаков.
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ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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