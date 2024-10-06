https://ria.ru/20241006/vklady-1976598469.html

В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам

В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам - РИА Новости, 06.10.2024

В Госдуме обсуждают предложение ЦБ повысить лимит страховки по вкладам

В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T10:16

2024-10-06T10:16

2024-10-06T10:16

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592372770_0:1237:2048:2389_1920x0_80_0_0_0683110515970c6e9983313cec9488ac.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сегодня мы обсуждаем предложенные Банком России изменения - предлагается повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях на срок от одного года до трех лет", - сказал он. Также Аксаков добавил, что по безотзывным сберегательным сертификатам в рублях свыше трех лет регулятор предлагает увеличить сумму страховки до 2,8 миллиона рублей. Также предлагается увеличить страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей, чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы. Так что изменения на первый взгляд и незаметные, но задаче защиты сбережений граждан вполне соответствуют. Депутат отметил, что по статистике установленный в 2014 году лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей покрывает 98% всех счетов - по количеству на середину текущего года, - то есть выполняет свою основную функцию защиты массового вкладчика. Но если смотреть по сумме вкладов, то под страховой защитой находится около 57% от общего объема. "Я считаю, пришло время обсудить развитие системы страхования вкладов - подумать о повышении привлекательности долгосрочных рублевых сбережений для граждан. Это будет способствовать также укреплению банковских балансов и повышению доступности длинных денег для экономики", - заключил Аксаков.

https://ria.ru/20240910/vklady-1971741211.html

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)