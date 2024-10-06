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В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты - РИА Новости, 06.10.2024
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18:40 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/utechka-1976638656.html
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты - РИА Новости, 06.10.2024
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:40
2024-10-06T18:40
происшествия
нижегородская область
горьковская железная дорога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). "Сегодня, 6 октября, в 13.30 (совпадает с мск - ред.) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД. По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются. "На движение других поездов происшествие не повлияло", - отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
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происшествия, нижегородская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Нижегородская область, Горьковская железная дорога
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты

На ж/д станции Игумново произошла утечка серной кислоты из цистерны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).
"Сегодня, 6 октября, в 13.30 (совпадает с мск - ред.) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД.
По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.
"На движение других поездов происшествие не повлияло", - отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
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ПроисшествияНижегородская областьГорьковская железная дорога
 
 
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