https://ria.ru/20241006/utechka-1976638656.html
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты - РИА Новости, 06.10.2024
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T18:40
2024-10-06T18:40
2024-10-06T18:40
происшествия
нижегородская область
горьковская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД). "Сегодня, 6 октября, в 13.30 (совпадает с мск - ред.) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД. По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются. "На движение других поездов происшествие не повлияло", - отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974113521.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, горьковская железная дорога
Происшествия, Нижегородская область, Горьковская железная дорога
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
На ж/д станции Игумново произошла утечка серной кислоты из цистерны
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Утечка серной кислоты из цистерны обнаружена на железнодорожной станции в Нижегородской области, пострадавших и угрозы экологии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).
"Сегодня, 6 октября, в 13.30 (совпадает с мск - ред.) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи", — рассказали в пресс-службе ГЖД.
По словам собеседника агентства, в результате никто не пострадал, угрозы населению и экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.
"На движение других поездов происшествие не повлияло", - отметили в пресс-службе Горьковской железной дороги.