Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО
Зять Ирины Фарион Василий Особа ликвидирован в зоне СВО
© Фото : соцсетиВасилий Особа
© Фото : соцсети
Василий Особа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.
Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на слова лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Ирина Фарион, Олега Тягнибока, Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.
Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на слова лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Ирина Фарион, Олега Тягнибока, Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.
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Фарион была известна националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации".
В июле во Львове ее застрелили. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В июле во Львове ее застрелили. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.