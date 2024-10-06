https://ria.ru/20241006/ukraina-1976620028.html

Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО

Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО - РИА Новости, 06.10.2024

Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО

Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:58

2024-10-06T14:58

2024-10-06T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

ирина фарион

украина

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на слова лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Ирина Фарион, Олега Тягнибока, Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.Фарион была известна националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В июле во Львове ее застрелили. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html

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в мире, ирина фарион, украина