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Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 06.10.2024 (обновлено: 16:53 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976620028.html
Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО
Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО - РИА Новости, 06.10.2024
Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО
Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:58
2024-10-06T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
ирина фарион
украина
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на слова лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Ирина Фарион, Олега Тягнибока, Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.Фарион была известна националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации". В июле во Львове ее застрелили. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241006/bayden-1976617338.html
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в мире, ирина фарион, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирина Фарион, Украина
Зятя Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО

Зять Ирины Фарион Василий Особа ликвидирован в зоне СВО

© Фото : соцсетиВасилий Особа
Василий Особа - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : соцсети
Василий Особа. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Зятя Ирины Фарион Василия Особу ликвидировали в зоне СВО. Об этом написала его жена София Семчишин в Facebook*.

Как сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на слова лидера партии "Свобода", к которой принадлежала Ирина Фарион, Олега Тягнибока, Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.
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Фарион была известна националистическими высказываниями. Она не раз призывала применять насилие против украинцев, говорящих на русском языке, называла их "рабами и оккупантами" и заявляла, что они заслуживают только "полной и абсолютной утилизации".

В июле во Львове ее застрелили. По подозрению в убийстве задержали 18-летнего парня.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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