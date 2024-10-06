В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе
WP: Украине в Германии предложат конкретные шаги для членства в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post.
"<…> По словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко", — говорится в статье.
"<…> По словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко", — говорится в статье.
Издание напоминает, что Зеленский представил свой "план победы" более недели назад, но с этого времени Киев не получил реакции, на которую рассчитывал. По данным WP, на следующей неделе у главы киевского режима будет еще один шанс представить американскому президенту Джо Байдену "план победы" на базе Рамштайн в Германии.
На прошлой неделе Зеленский встретился с Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского.
На прошлой неделе Зеленский встретился с Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского.