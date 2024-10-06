https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html

В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе

В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе - РИА Новости, 06.10.2024

В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе

Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post. "<…>... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:49

2024-10-06T08:49

2024-10-06T08:50

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post. "<…> По словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко", — говорится в статье. Издание напоминает, что Зеленский представил свой "план победы" более недели назад, но с этого времени Киев не получил реакции, на которую рассчитывал. По данным WP, на следующей неделе у главы киевского режима будет еще один шанс представить американскому президенту Джо Байдену "план победы" на базе Рамштайн в Германии. На прошлой неделе Зеленский встретился с Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

https://ria.ru/20241006/ukraina-1976382073.html

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в мире, киев, украина, германия, нато