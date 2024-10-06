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В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 06.10.2024 (обновлено: 08:50 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976588330.html
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе - РИА Новости, 06.10.2024
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе
Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post. "<…>... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:49
2024-10-06T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
германия
нато
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post. "&lt;…&gt; По словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко", — говорится в статье. Издание напоминает, что Зеленский представил свой "план победы" более недели назад, но с этого времени Киев не получил реакции, на которую рассчитывал. По данным WP, на следующей неделе у главы киевского режима будет еще один шанс представить американскому президенту Джо Байдену "план победы" на базе Рамштайн в Германии. На прошлой неделе Зеленский встретился с Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского.
https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html
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в мире, киев, украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Германия, НАТО
В США раскрыли, какой "сюрприз" готовят Украине на следующей неделе

WP: Украине в Германии предложат конкретные шаги для членства в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Украине могут предложить на встрече контактной группы в Рамштайне "конкретные шаги" для членства в Североатлантическом альянсе, пишет The Washington Post.

"<…> По словам дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предоставить Украине более конкретные шаги для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, до срочных мер, о которых просил Киев, еще далеко", — говорится в статье.
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Издание напоминает, что Зеленский представил свой "план победы" более недели назад, но с этого времени Киев не получил реакции, на которую рассчитывал. По данным WP, на следующей неделе у главы киевского режима будет еще один шанс представить американскому президенту Джо Байдену "план победы" на базе Рамштайн в Германии.

На прошлой неделе Зеленский встретился с Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что глава Белого дома и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского.
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