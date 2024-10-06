https://ria.ru/20241006/ukraina-1976583642.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:26

2024-10-06T07:26

2024-10-06T09:32

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров. По его словам, в семи населенных пунктах прогремели не менее 396 взрывов. После этого с мест сообщали о разрушении объектов инфраструктуры, но каких именно, чиновник не уточнил. Погибших нет, добавил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html

https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html

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запорожская область, киев, украина, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире