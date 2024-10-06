Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 06.10.2024 (обновлено: 09:32 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ukraina-1976583642.html
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2024
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:26
2024-10-06T09:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
украина
запорожская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591314_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9cef20432eef8b1ba5cee054b72fcba9.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров. По его словам, в семи населенных пунктах прогремели не менее 396 взрывов. После этого с мест сообщали о разрушении объектов инфраструктуры, но каких именно, чиновник не уточнил. Погибших нет, добавил он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
https://ria.ru/20241003/kharkov-1976073990.html
запорожская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976591314_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_7de41adfd54075ba9b2c7ddb9a65b104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, киев, украина, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Украина, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины, В мире
На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

© Фото : ДСНС Запорожской областиУкраинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области
Украинский пожарный во время ликвидации пожара в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : ДСНС Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения несколько объектов инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава областной госадминистрации Иван Федоров.
По его словам, в семи населенных пунктах прогремели не менее 396 взрывов. После этого с мест сообщали о разрушении объектов инфраструктуры, но каких именно, чиновник не уточнил. Погибших нет, добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
Вчера, 08:00
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Подполье сообщило об ударе в районе железнодорожной станции в Харькове
3 октября, 06:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевУкраинаЗапорожская областная государственная администрацияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала