"Ценой всего Донбасса". Ермак запускает кровавую многоходовку
Эксперт Свитан: увольнение Буданова закончится потерей Донбасса для Украины
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Украинские СМИ сообщают о готовящейся отставке начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*. Сначала министр обороны Рустем Умеров уволил двух его заместителей — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Затем под предлогом борьбы с коррупцией в оборонных закупках лишил контроля над предприятием "Спецтехноэкспорт". К чему ведет подковерная борьба в Киеве — в материале РИА Новости.
Разведка боем
Примечательно, что Умеров усиливает давление на Буданова*, параллельно укрепляя позиции главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. В частности, бывший его зам Кирилл Тимошенко, которого уволили ранее из-за скандала с разворовыванием средств, выделенных на строительство и ремонт социальных объектов, стал советником министра обороны по коммуникациям.
© Фото : Офис президента УкраиныКирилл Буданов* и Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Кирилл Буданов* и Владимир Зеленский
Публично власти все отрицают. Так, депутат "Слуги народа" Юрий Мысягин утверждает, что Умеров заверил его в неприкосновенности Буданова*. Однако СМИ уже назвали вероятного преемника: глава Службы внешней разведки (СВР) Олег Иващенко. Зеленский на днях похвалил его за большие успехи. Потом встретился с Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Буданова* он тоже заслушал, но отдельно.
Между тем глава ГУР пытается защищаться. В его поддержку выступили фанаты 24 украинских футбольных клубов: они "абсолютно" доверяют ему и против отставки. А сам Буданов* обвинил Запад в поставках полупроводников для российских войск. "Если вы откроете любую из этих ракет или беспилотников, вы сами увидите, что они полны западных компонентов. Компании могут говорить, что они ничего не продают России, просто продают каким-то посредникам. Но это не меняет того факта, что эти детали попадают в Россию в огромных объемах", — сказал он.
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров
Бывший глава ГУР и СВР Валерий Кондратюк заявил, что Буданов* — один из тех, кто способен привести Украину к победе над Россией. По его словам, этот человек пользуется уважением среди военных, понимает важность гибкого подхода к решению различных проблем и всегда готов брать на себя ответственность за выполнение поставленных задач. Последнее скоро может ему пригодится.
Море соблазнов
Его долгое время считали протеже Зеленского, всего год назад он обещал захватить Крым. А теперь, похоже, лишится работы из-за коррупционного скандала. По сведениям "Украинской правды", "Спецтехноэкспорт", находившийся под контролем Буданова* с 2022-го, закупал оружие по цене в несколько раз выше, чем рыночная, мотивируя это сложным маршрутом доставки через несколько морей. К тому же миллиардные контакты не всегда исполнялись вовремя.
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие на шведской боевой машине CV90 в лесах под Харьковом
Число сорванных контрактов и поражений в делах по возврату денег уже критическое: долг перед бюджетом достиг шести миллиардов гривен (145,5 миллиона долларов). Минобороны инициировало аудит компании, но представители ГУР мешали проверке — отказывались предоставлять документы и открывать доступ к базам данных.
Журналисты отмечают, что цены на оружие всегда завышали, поэтому руководству "Спецтехноэкспорта" не пришлось ничего выдумывать. Но до СВО компания занималась экспортом, например, в Турцию и ОАЭ. Соответственно, повода для переживаний не было. С февраля 2022-го экспорт сменился импортом. Так как Украина регулярно получает от западных партнеров миллиарды, на это тоже какое-то время закрывали глаза. Но теперь Зеленский жалуется на нехватку снарядов, хотя следующие несколько месяцев "станут решающими".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022"
Оружие ВСУ, захваченное в ходе спецоперации на Украине, на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022"
"Украинская правда" прямо указывает на "Спецтехноэкспорт" в качестве главного виновного. "Если существуют проблемы с закупками, которые влекут за собой дефицит вооружений на поле боя, то самое время их быстро решить. Решить, несмотря на то, кто стоит за этим убыточным или прибыльным бизнесом", — подчеркивает издание в статье, проиллюстрированной большой фотографией Буданова*.
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Подковерная борьба
Глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что атака на главу ГУР — это попытка Умерова остаться во главе Минобороны. В частности, он хочет продемонстрировать Зеленскому свою готовность бороться с коррупцией, обновлять кадры и так далее. "Однако проблема не в людях, а в подходах. Нужно новое видение, а не новые управленцы, которые будут повторять ошибки предшественников. Тем не менее Умеров вполне может пожертвовать Будановым*, чтобы оттянуть собственное увольнение", — рассуждает Бондаренко.
В свою очередь, украинский военный эксперт Роман Свитан предположил: Умеров боится, что Буданов* займет его место. Тогда под следствие отправится не глава ГУР, а министр обороны, которого обвинят в провалах на фронте, вызванных коррупцией. "Если же уберут Буданова*, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они?" — говорит он.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости предположил, что за отставкой Буданова* стоит Ермак, уже подчинивший себе большую часть правительства и избавляющийся от самостоятельных фигур в силовом блоке. И если главу ГУР уволят, это будет верхом самоуправства, добавляет он.
"Буданов* провел серию террористических атак на Россию. С точки зрения западных партнеров Киева, таких терактов должно быть больше. В НАТО его увольнение явно не одобрят. С другой стороны, не факт, что это остановит Ермака", — отмечает Дудчак.
Как бы там ни было, судьба главы ГУР скоро решится. А России в любом случае выгодна подковерная борьба в Киеве, ослабляющая правящий режим.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.